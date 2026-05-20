Ile Maurice: Un marchand arrêté avec des centaines de comprimés

Une importante opération menée par les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit, lundi soir, à l'arrestation d'un habitant de Terre-Rouge, après la découverte d'une grande quantité de médicaments soupçonnés d'être détournés à des fins illicites. La descente a eu lieu vers 20 h 30 au domicile d'un homme âgé de 58 ans, marchand ambulant à Terre-Rouge.

Les policiers de l'ADSU, sous la supervision de l'inspecteur Veeren et de son équipe, ont procédé à une fouille des lieux. Plusieurs centaines de comprimés, capsules et flacons de substances pharmaceutiques suspectes ont été découverts et saisis. Parmi les produits retrouvés figurent notamment plusieurs plaquettes de Zamudol LP, soupçonné de contenir du tramadol, ainsi que des médicaments étiquetés Pregatas et Lyrica, suspectés de contenir de la prégabaline. Les enquêteurs ont également saisi des comprimés de Mogadon, des plaquettes de Valium (diazépam), des produits Tram XL ainsi que plusieurs flacons scellés de Rivotril (clonazépam).

Selon les premières constatations, certaines boîtes étaient encore scellées, tandis que d'autres avaient déjà été entamées. L'importante quantité de médicaments retrouvés laisse présumer une possible activité de revente illégale ou de trafic de substances pharmaceutiques réglementées.

Le suspect a été arrêté pour possession de drogues dangereuses dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants et de produits pharmaceutiques contrôlés. Il a été placé au Piton Detention Centre et a comparu en cour hier, sous une accusation provisoire de trafic de drogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête se poursuit afin de déterminer la provenance exacte des médicaments ainsi que l'éventuelle implication d'autres personnes dans ce réseau présumé.