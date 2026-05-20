Afrique: Blé Goudé trace sa route en Europe - Paix et panafricanisme au coeur de sa mission

En Europe depuis plusieurs semaines, Charles Blé Goudé, président du Cojep a un programme meublé de rencontres personnelles et politiques. Dans cet élan, il a été invité le dimanche 17 mai 2026, au Foyer des Étudiants Catholiques de Strasbourg à un café politique placé sous le thème « L'Afrique face à son histoire : exiger réparation, construire l'avenir ». Une initiative de sa fondation, "fondation Charles Blé Goudé pour la paix et le développement."

Selon les informations publiées par son service de communication, à Strasbourg, le président du Cojep a échangé pendant plusieurs heures avec un public composé en grande partie de membres de la diaspora africaine venus de différentes villes européennes. Autour de tasses de café, dans une ambiance conviviale, l'ancien ministre ivoirien a livré une intervention mêlant analyses politiques, témoignages personnels et messages adressés à la jeunesse africaine.

Un « panafricanisme positif » défendu

Se définissant comme un « panafricaniste positif », Charles Blé Goudé a appelé à une approche moins conflictuelle des relations internationales. Selon lui, le panafricanisme d'ouverture doit reposer sur la responsabilité, la coopération et la construction tout en affirmant les valeurs africaines et en préservant ses intérêts.

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Il a par ailleurs insisté sur l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants africains plus exigeants et sur la nécessité pour les Africains de croire en leur potentiel. En exemple, il a évoqué la transformation de la Chine, autrefois confrontée à des défis similaires à ceux de certains pays africains aujourd'hui.

Retour sur son passage à la CPI

L'ancien leader des Jeunes Patriotes est également revenu sur son parcours judiciaire. Il a évoqué son arrestation au Ghana, sa détention en Côte d'Ivoire, puis son transfert à la Cour pénale internationale.

Il a notamment rappelé les 14 mois passés en isolement ainsi que les risques de lourdes peines encourues. Charles Blé Goudé affirme que cette période a profondément changé sa vision, évoquant une expérience marquée par l'introspection, la patience et la maîtrise de soi. Il cite Nelson Mandela comme référence majeure.

Une fidélité maintenue à Laurent Gbagbo

Interrogé sur ses relations avec Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a réaffirmé son attachement à celui qu'il considère comme son « père politique ». Il a toutefois évoqué l'éloignement actuel entre eux, malgré ses tentatives de rapprochement, pointant des résistances dans l'entourage de l'ancien président.

Critique du débat politique sur les réseaux sociaux

L'ex-ministre a également critiqué les dérives du débat politique sur les réseaux sociaux, dénonçant une « politique spectacle » alimentée, selon lui, par des intervenants manquant de profondeur. Il appelle à un retour à une politique fondée sur la réflexion et la responsabilité.

Une ambition politique axée sur la paix

Concernant son avenir, Charles Blé Goudé a affirmé vouloir s'inscrire dans une démarche politique pacifique, excluant toute prise de pouvoir par la force. Il a insisté sur l'importance du dialogue, du respect des institutions et de la réconciliation nationale.

Il a également dénoncé sa condamnation en Côte d'Ivoire malgré son acquittement par la CPI, y voyant une problématique liée au respect des principes fondamentaux du droit.

Un appel à la jeunesse africaine

Face au public, Charles Blé Goudé a invité les Africains à se former, à s'ouvrir au monde et à acquérir des compétences, tout en gardant comme objectif de contribuer au développement du continent.

Son intervention, ponctuée de proverbes africains, a également mis en avant la transmission des valeurs traditionnelles, qu'il développe notamment dans son ouvrage "Mon grand-père m'a dit", qui s'est vendu sur place comme de petits pains.

Une image plus apaisée

Ce premier café politique à Strasbourg a donné à voir un Charles Blé Goudé plus posé et introspectif, affirmant sa volonté de contribuer à une Afrique réconciliée et tournée vers l'avenir.

Il a conclu par un message fort : « Celui qui connaît son histoire peut transformer ses blessures en force pour bâtir demain. »