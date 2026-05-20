Cote d'Ivoire: San Pedro - 39 coopératives accompagnées vers la certification durable ARS 1000

La délégation régionale du Conseil du café-cacao (Ccc) a réuni, le 13 mai 2026, dans ses locaux, les dirigeants de 39 sociétés coopératives des régions de San Pedro et du Gbôklê. Objectif : les sensibiliser au processus de certification ARS 1000, une norme visant à promouvoir une production de cacao durable.

Cette rencontre d'information a été animée par Moh Laurence-Armande, cheffe du service chargé de la gestion du système de cacao durable du Ccc, assistée de ses collaborateurs Loukou N'Guessan et Cissé Gaoussou. Lors de la session, les responsables des coopératives ont été informés de l'accompagnement que leur offrira le Ccc afin d'obtenir la certification Ars 1000, niveau bronze.

Le processus commence par l'enregistrement des coopératives via des supports physiques et électroniques, suivi d'une série de formations, d'un diagnostic organisationnel et de l'élaboration d'un plan de développement de leurs cacaoyères. À terme, les coopératives certifiées pourront commercialiser leur cacao sous le label Ars 1000.

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La norme prévoit trois niveaux de certification : le bronze, l'argent et l'or, que les coopératives peuvent atteindre étape par étape. Chaque niveau correspond à des exigences spécifiques et à des délais précis, soit 12 mois pour le bronze, cinq années supplémentaires pour l'argent, puis cinq années de plus pour le niveau or.

Le projet pilote a initialement concerné 65 coopératives et sera progressivement étendu à 600 sociétés à l'échelle nationale. Dans la première phase, 300 coopératives ont été sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement dans les 13 délégations régionales du Ccc, dont 39 à San Pedro, couvrant également la région du Gbôklê.

Élaborée en collaboration avec le Ghana Cocoa Board dans le cadre de l'Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana (Iccg) et publiée le 15 juin 2021 sous l'égide de l'Organisation africaine de normalisation (Arso), la norme Ars 1000 fixe un ensemble de bonnes pratiques sociales, économiques et environnementales.

Elle répond aux enjeux de durabilité du marché du cacao, tels que la lutte contre le travail des enfants, la déforestation, le changement climatique, la traçabilité et la qualité des produits. Elle entend surtout améliorer les revenus des producteurs. Avec cette initiative, le Conseil du café-cacao ambitionne d'accompagner la filière vers une production plus responsable et compétitive à l'international.