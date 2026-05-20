Cote d'Ivoire: Bafing - Les candidats au Cepe ont été accompagnés avec des repas chauds

1 754 candidats à l'examen du Cepe session 2026 ont bénéficié le lundi 18 mai 2026, du soutien alimentaire de la plateforme Bafing de Demain (B2d). C'était dans le cadre de la troisième édition de son initiative dénommée « Examen sans faim ».

Les équipes déployées sur le terrain ont sillonné les sept centres de composition du département de Touba, notamment la ville de Touba (quatre centres de composition), Dioman, Guintéguéla et Doh. Pendant la pause de midi et avant l'entame des épreuves de Mathématiques dans l'après-midi, chaque écolier a reçu un kit complet d'aliments équilibrés, composé d'un repas chaud, d'eau et de sucrerie. C'est donc avec le sourire que les bénéficiaires ont regagné les salles. Bayo Siaka, élève à l'Epp Gouana, très heureux, a adressé ses remerciements à la plateforme bienfaitrice.

Touré Mohamed Singo, directeur exécutif de Bafing de Demain, a salué l'ouverture d'esprit des autorités éducatives du Bafing qui ont facilité la mise en oeuvre du projet. Toutefois, il a relevé quelques difficultés mineures dans la ville de Touba. A l'en croire, elles feront l'objet d'une attention soutenue pour les prochaines éditions. « J'exprime, au nom du président du conseil d'administration, Diakalidia Konaté, notre profonde gratitude au directeur régional de l'éducation nationale et à l'ensemble de ses collaborateurs qui ont adhéré à notre vision et ont travaillé à nous faciliter la tâche. »

Dans le même élan, Chérif Adama, le secrétaire général de la plateforme, en supervision dans la sous-préfecture de Guintéguéla, s'est félicité de la réussite de l'opération grâce au soutien des enseignants. « Je pars d'ici très satisfait au regard du succès de notre activité. La forte implication des personnels de l'éducation nationale, augure des lendemains meilleurs pour le projet. Notre objectif étant, à terme, de couvrir tous les centres de composition du Cepe de la région du Bafing avec en ligne de mire, la réduction significative du taux d'échec de nos enfants », a-t-il fait savoir.

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