Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - Le pays et la RDC renforcent leur alliance pour créer plus d'opportunités pour la jeunesse

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans le domaine de la jeunesse.

En audience avec le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, ce mardi 19 mai 2026 à Abidjan, la ministre congolaise de la Jeunesse, Grace Emie Kutino, a salué les initiatives mises en oeuvre par la Côte d'Ivoire pour favoriser l'emploi et l'autonomisation des jeunes.

Cette rencontre, placée sous le signe du partage d'expériences et du renforcement de la coopération bilatérale, a permis aux deux personnalités d'échanger sur les défis communs auxquels sont confrontées leurs nations en matière d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Au coeur des discussions : la nécessité de créer davantage d'opportunités pour les jeunes, en leur facilitant l'accès au marché du travail et en renforçant les mécanismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

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À l'issue de l'audience, Grace Emie Kutino n'a pas caché son admiration pour les actions engagées par le gouvernement ivoirien en faveur de sa jeunesse. « Nous avons un fardeau commun (...) faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail, accéder aux opportunités, accéder au marché du travail, se sentir bien. Cette rencontre est fructueuse pour nos deux nations, mais surtout pour la jeunesse congolaise parce que nous sommes vraiment inspirés par le travail que vous avez fait (...) », a-t-elle déclaré.

À travers ces propos, la ministre congolaise a souligné l'importance d'une coopération Sud-Sud fondée sur le partage des bonnes pratiques et des politiques publiques efficaces. Pour la RDC, l'expérience ivoirienne apparaît comme une source d'inspiration, notamment en matière de programmes de formation, de promotion de l'emploi jeune et de soutien à l'entrepreneuriat.

Cette audience traduit la volonté des deux États de consolider leur partenariat autour des questions liées à la jeunesse, considérée comme un levier stratégique de développement. Face à un contexte économique mondial marqué par le chômage et les inégalités sociales, la Côte d'Ivoire et la RDC entendent mutualiser leurs expériences pour bâtir des solutions durables au bénéfice de leurs populations jeunes. En renforçant ce dialogue, Abidjan et Kinshasa affichent leur ambition commune : faire de la jeunesse un moteur de croissance, de stabilité sociale et de transformation économique sur le continent africain.