Sénégal: Téléphonie mobile - Un repli de 10,9% des prix enregistré au premier trimestre 2026

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont publié un rapport sur l'Indice des prix des services mobiles (Ipsm).

Selon le document, au premier trimestre 2026, les prix de la téléphonie mobile poursuivent leur trajectoire baissière, enregistrant un repli de 10,9 % par rapport au quatrième trimestre 2025.

Cette évolution confirme la dynamique observée en fin d'année 2025, marquée par une baisse de 5,3 %. Selon le document, cette évolution est portée par les baisses de prix enregistrées chez l'ensemble des opérateurs Mno : Orange (-17,2%), Expresso (-3,5%) et Yas (-1,8%).

En revanche, les prix du Mvno Promobile ont enregistré une hausse de 3,4% sur la période sous revue. En glissement annuel, explique-t-on, l'Ipsm recule de 16,6%, traduisant une baisse généralisée des prix chez l'ensemble des opérateurs. Cette dynamique est principalement portée par l'opérateur Orange (-10,0%), qui concentre la plus forte contribution à la baisse, suivi de Yas (-0,6%), des opérateurs Expresso (-0,2%) et Promobile (-0,04%), dont la contribution demeure plus limitée.

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En rythme trimestriel, précise-t-on, l'évolution baissière des prix au premier trimestre 2026 est exclusivement portée par les profils à forte consommation de données (profils 1, 4 et 7), qui sont les seuls à enregistrer des diminutions de prix sur la période. Compte tenu de leur poids cumulé prépondérant dans l'indice global (68,2 %), ces profils expliquent majoritairement l'évolution globale observée. En glissement annuel, cette configuration demeure inchangée, les profils 1, 4 et 7 restant les seuls à enregistrer des replis de prix.

Au premier trimestre 2026, l'évolution des prix des services de téléphonie mobile est principalement tirée par les baisses observées sur les profils à forte consommation de données (profils 1, 4 et 7). Bien que les profils à forte consommation de voix (2 et 3) enregistrent des hausses de prix sur la période, celles-ci demeurent moins marquées que les baisses relevées sur les profils à forte consommation de données.

En revanche, les profils à consommation moyenne ou faible de voix et de données (profils 5, 6, 8 et 9) restent stables au cours du trimestre sous revue.

En glissement annuel, la baisse globale des prix des services de téléphonie mobile (-16,6 %) masque des évolutions hétérogènes selon les profils de consommation. Les profils à forte consommation de données, quel que soit le niveau d'usage de la voix (profils 1, 4 et 7), se distinguent par des baisses de prix sur la période.

A l'inverse, les profils à consommation moyenne de données et à forte consommation de voix (profils 2 et 3) enregistrent des hausses de prix sur la même période. Les autres profils demeurent globalement stables en glissement annuel.

Selon le rapport, au premier trimestre 2026, les prix des services mobiles de l'opérateur Orange chutent de 17,2 % en rythme trimestriel. Cette évolution s'explique principalement par les diminutions de prix observées sur les profils 1 (-19,2%), 4 (-44,4%) et 7 (-32,2%), correspondant aux profils à forte consommation de données. Le renforcement des ressources en données de certaines offres explique en grande partie cette diminution.

Au premier trimestre 2026, les prix des services mobiles de l'opérateur Yas enregistrent une baisse de 1,8% en rythme trimestriel. Cette évolution est principalement portée par les profils 1 (-20,0%), 4 (-16,7%) et 7 (-16,7%), correspondant aux gros consommateurs de données, qui concentrent à eux seuls plus de 57% du parc de l'opérateur. La commercialisation de nouvelles offres, couvrant entièrement les besoins des consommateurs, explique en grande partie cette diminution.

Au premier trimestre 2026, les prix des services mobiles de l'opérateur Expresso diminuent de 3,5% en rythme trimestriel. Cette évolution est principalement portée par le repli des prix des profils 4 et 7 de 33,3%, correspondant aux profils à forte consommation de données et à consommation moyenne ou faible de voix, qui enregistrent les seules baisses de prix sur la période.

Selon le rapport, au premier trimestre 2026, les prix des services mobiles de Promobile se rehaussent de 3,4% en rythme trimestriel, faisant du Mvno le seul opérateur à afficher une augmentation sur la période. Cette évolution traduit l'accroissement des prix des profils caractérisés par une forte consommation de voix et une consommation moyenne ou faible de données.