Cote d'Ivoire: Mobilisation des ressources financière - Le Fonsti forme les chercheurs de l'Institut Pasteur d'Abidjan

Dans le cadre des mécanismes nationaux et internationaux de financement de la recherche, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) en collaboration avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) tient un atelier de formation des chercheurs de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (Ipci) du 19 au 20 mai 2026.

Ce renforcement de capacité qui se déroule au sein de l'Institut Pasteur sis à l'Université Félix Houphouet Boigny de Cocody porte sur la rédaction de projets de recherche et les mécanismes de financement du Fonsti. L'atelier vise à doter les chercheurs de l'IPCI des outils méthodologiques nécessaires pour élaborer des propositions de recherche de qualité, susceptibles d'être financées dans le cadre des mécanismes nationaux et internationaux de financement de la recherche.

A la cérémonie d'ouverture, le professeur Touré André, directeur scientifique, a encouragé les chefs de département, les chefs d'unités ainsi que tous les chercheurs de l'instituteur à écouter attentivement les formateurs afin, d'éviter les petits pièges des appels d'offres. « Aujourd'hui, vous avez en face de vous l'équipe qui lance ses appels, vous pouvez poser toutes les questions possibles » a-t-il exhorté. Les modules enseignés sont entre autres : la présentation et montage d'un projet de recherche bancable ; processus de soumission des projets de recherche ; présentation et explication des formulaires de soumission : recherche Fondamentale, recherche appliquée ; et la présentation des activités du Fonsti.

Notons qu'à travers les activités de recherche, de formation et d'appui technique, l'IPCI contribue à la production de données scientifiques indispensables à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé.

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