Cote d'Ivoire: La Lonaci renforce son partenariat avec la presse à l'occasion de ses 55 ans

Pour ses 55 ans, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a réuni, hier, au studio de la Lonaci, à Marcory Zone 4, les acteurs de la presse ivoirienne, afin de consolider un partenariat historique. Le directeur général adjoint, Karim Ouattara, a salué une collaboration durable avec des médias engagés, essentiels à la visibilité et au développement de la Lonaci.

Il a mis en avant les différentes actions sociales, avec plus de 686 réalisations, et souligné le rôle clé des médias dans leur promotion.

Un partenariat mutuellement bénéfique

Selon Karim Ouattara, les relations entre la Lonaci et la presse reposent sur une dynamique gagnant-gagnant. L'institution les soutient par des moyens matériels et financiers. Les médias, quant à eux, contribuent à promouvoir ses produits et à renforcer sa crédibilité.

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La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions symboliques aux patrons de presse, en reconnaissance de leur accompagnement constant. Karim Ouattara a insisté sur l'importance de cette collaboration appelée à se renforcer. Notamment face aux défis du numérique et à l'évolution des modes de consommation de l'information. Il a réaffirmé l'engagement de la Lonaci à accompagner les médias dans leur adaptation, afin qu'ils demeurent crédibles et influents.

Serge Abdel Nouho, directeur général de Fraternité Matin, recevant sa distinction, a salué ce partenariat fondé sur la confiance et une vision commune du développement. Il a rappelé l'engagement du média d'État à soutenir les grandes institutions nationales.

Un panel sur le rôle social du journaliste

Au cours du panel intitulé « 55 ans d'histoire avec une presse engagée et responsable », Faustin Ehouman et Fatou Sylla, respectivement Super Ebony 2024 et 2025, ont partagé leurs expériences. Raphaël Tanoh, Super Ebony 2022 et 1er Prix challenge social 2022 ainsi que Marc Sakoa, directeur exécutif de la Fondation Lonaci, ont également pris part aux échanges.

Faustin Ehouman a souligné que le journaliste doit éviter d'être un danger social. Il doit être engagé pour renforcer la confiance du public.

Il a insisté sur le rôle du journaliste comme le contre-pouvoir essentiel à la démocratie et contribuant à l'éveil des consciences ainsi qu'à la mise en lumière des enjeux sociaux. En somme, il a soutenu que la responsabilité sociale constitue un pilier fondamental du métier de journaliste