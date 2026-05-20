Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Ensoa - Les inscriptions prennent fin le 29 mai

20 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les inscriptions au concours direct d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) prennent fin le vendredi 29 mai 2026.

Les inscriptions se font sur la plateforme : https://defense.ciconcours.net. Les frais d'inscription s'élèvent à 30 000 Fcfa, auxquels s'ajoutent 2 000 Fcfa pour les photos. Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne et être âgé de 18 à 24 ans au plus au 31 décembre 2026.

Le candidat doit être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques, mesurer au minimum 1,65 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes, et être médicalement apte. La visite médicale est obligatoire et se déroule à l'Hôpital militaire d'Abidjan (Hma).

Pour les sous-officiers d'armes, le candidat doit être titulaire du Bepc. En ce qui concerne les sous-officiers spécialistes, il faut être titulaire du Bt/Bep ou d'un diplôme équivalent en génie électrique, génie civil/bâtiment, mécanique, informatique, électronique, logistique, comptabilité, secrétariat, communication, hôtellerie, santé (infirmiers) ou musique (militaire).

Pour les officiers mariniers, il faut être titulaire d'un Bt dans les métiers de la mer (24 ans maximum) ou d'une licence (26 ans maximum).

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