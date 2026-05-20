Les Petites et moyennes entreprises (Pme) sont invitées à s'inscrire massivement à la 3e édition du Salon international du capital-investissement et du capital-risque d'Abidjan, dénommé Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit (Apes), qui se déroulera du 4 au 5 juin 2026, à l'espace Latrille, à Cocody Deux-Plateaux.

C'est l'information livrée par le commissaire général de l'Apes, Jean-André Ahipeaud Ahipeaud, au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 19 mai 2026, à Angré-Djorogobité.

Loin d'être un lieu de loisir, l'Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit est un événement d'Afrique francophone dédié aux marchés privés en quête de financement.

L'Apes 2026, qui a pour thème : « Mobiliser le capital local pour financer les entreprises africaines pour un meilleur retour sur investissement », permettra aux entreprises de trouver des partenaires ainsi que les financements dont elles ont besoin pour se développer.

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À en croire le commissaire général, l'innovation de cette année sera l'accompagnement effectif de toutes les Pme inscrites. Un mécanisme a été mis en place pour renforcer l'accès des Pme africaines à des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Concrètement, il s'agira de les aider à mieux structurer leurs dossiers afin de leur permettre de trouver plus facilement des investisseurs adéquats au regard de leurs objectifs.

Le commissaire général a assuré que les fonds d'investissement exerçant en Côte d'Ivoire ainsi que ceux venant d'ailleurs seront présents, sans oublier les banques commerciales internationales. Ce sera une occasion pour les entreprises d'entrer en relation directe avec des acteurs susceptibles de les financer. « Parce que ces derniers sont à la recherche d'entreprises à financer », a-t-il ajouté.

Selon lui, l'objectif est d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'il existe des alternatives au financement bancaire traditionnel. Il a rappelé que la banque accorde des prêts, tandis que les fonds d'investissement sont de véritables partenaires qui accompagnent l'entreprise dans sa croissance et attendent un retour sur investissement. Par ailleurs, il a révélé que l'ambition est également de mobiliser l'épargne locale afin que les bénéfices générés par les investissements profitent davantage aux économies africaines.

Meublée par des rencontres B2B, des panels de haut niveau, des sessions de réseautage et un dîner de gala, cette 3e édition rassemblera des banques commerciales, des fonds d'investissement, des institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, des représentants de l'administration publique ainsi que des experts du secteur financier. Environ 1 000 participants sont attendus.