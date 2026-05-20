Cote d'Ivoire: Départementaux Rhdp à remplacer - Les dossiers de candidature attendus jusqu'au 7 juin

19 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) réorganise sa base. Le parti au pouvoir, relativement à cette structuration, a lancé un appel à candidatures pour pourvoir aux 37 postes de secrétaire départemental vacants.

Les militants et cadres de cette entité politique qui veulent postuler en vue de succéder aux animateurs de ces organes remplacés pour cause de décès, de défaillance ou d'indiscipline, selon la note informative produite à cet effet, par le directoire du Rhdp, ont jusqu'au 5 juin pour faire acte de candidature.

Le communiqué précise que les candidatures, en ce qui concerne Abidjan, doivent d'ores et déjà être déposées à la permanence mise en place par le secrétariat exécutif à la Rue Lepic, à Cocody, siège du Rhdp. A l'intérieur du pays, les intéressés sont invités à déposer les documents requis dans les coordinations régionales concernées.

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Le dossier de candidature des postulants, à en croire la note informative, doit comporter une demande manuscrite de candidature adressée au secrétariat exécutif ; toute preuve de militantisme actif au sein du Rhdp ; tout document attestant de la qualité de secrétaire de zone ou de membre d'un organe du parti au niveau hiérarchique supérieur ; un certificat de résidence datant de moins de 3 mois du département administratif ou politique concerné ; une photocopie de la Carte nationale d'identité (Cni) attestant que le candidat est âgé de 25 ans révolus ; une photocopie de la carte de militant en cours de validité.

Les circonscriptions concernées par cette action sont les départements de Béoumi (Gbêkê) ; Sassandra-Grihibi (Gbôklè) ; Gagnoa-Guibéroua (Gôh) ; Bondoukou-Laou Di Ba (Gontougo) ; Bangolo sous-préfecture (Guémon) ; Madinani (Kabadougou) ; Alépé commune (La Mé) ; Bouaflé commune Est et Gohitafla (Marahoué) ; Guéyo-Dabouyo (Nawa); San Pedro-Bardot (San Pedro) ; Zouan-Hounien et Bin-Houyé (Tonkpi) ; Kani commune et sous-préfecture et Séguéla-Massala-Dualla (Worodougou) ; Toumodi-Kokoumbo (Bélier) ; Cocody-Les Tranches (District autonome d'Abidjan) ; Kouibly commune et Facobly-Sémien (Guémon) ; Dabakala-Bassawa (Hambol) ; Ouellé (Iffou) ; Soubré-Liliyo (Nawa) ; Sipilou (Tonkpi) ; Yopougon-Ananeraie-Maroc et Yopougon-Wassakara (District autonome d'Abidjan) ; San Pedro commune sud (San Pedro) ; Tiassalé-Morokro sous-préfecture (Agnéby-Tiassa).

En sus de ces localités concernées par l'appel à candidatures, l'on retrouve également les départements de Djékanou et Toumodi sous-préfecture-Kouébo (Bélier) ; Bloléquin-Zéaglo (Cavally) ; Cocody-II Plateaux (District autonome d'Abidjan) ; Port Bouët-Vridi centre (District d'Abidjan) ; Yamoussoukro 220 logements (District autonome de Yamoussoukro) ; Dabou-Toupah (Grands Ponts) ; Duékoué Nord, Bangolo commune et Facobly commune et sous-préfecture (Guémon) ; Tabou-Grabo (San Pedro).

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