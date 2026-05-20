Togo: Le pays désormais ouvert à tous les Africains

Le Togo supprime le visa pour tous les Africains ! C'est en commençant par cette phrase sur son compte X (Twitter) que le ministère togolais de la Sécurité (Mspc_Togo) a publié, le 18 mai 2026, l'information selon laquelle tout Africain détenteur d'un passeport valide peut entrer dans le pays.

« Le Togo franchit une étape historique dans le renforcement de l'intégration africaine. Désormais, tous les ressortissants des États africains détenteurs d'un passeport national valide peuvent entrer sur le territoire togolais sans visa, pour un séjour allant jusqu'à 30 jours », peut-on lire.

Cette décision renforce l'image panafricaniste que le Président Faure Gnassingbé s'efforce de donner à sa politique étrangère depuis plusieurs années. D'autant plus que le Chef de l'État togolais est associé à la quasi-totalité des médiations organisées dans la sous-région ouest-africaine et au-delà.

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À Lomé, l'on insiste sur cette volonté politique de faire du pays le creuset de l'intégration tant souhaitée par les populations africaines. « À travers cette réforme majeure, le président du Conseil réaffirme sa volonté de faire du Togo un espace d'ouverture, de mobilité, d'opportunités et de coopération au coeur du continent africain », explique le ministère de la Sécurité dans son post.

Cette ouverture ne se fait toutefois pas sans contrôle. C'est pourquoi « les voyageurs doivent effectuer leur déclaration de voyage sur la plateforme officielle voyage.gouv.tg au moins 24 heures avant leur arrivée afin d'obtenir leur bordereau de voyage ».

Il convient de noter que les autorités togolaises font cette annonce en marge de la tenue, à Lomé, du Forum Biashara Africa, qui promet le développement des Petites et moyennes entreprises (Pme) détenues par les femmes et les jeunes afin de faciliter leur autonomisation, leur accès au marché et aux financements. Sur place, les autorités en profitent également pour faire de la diplomatie économique.

En effet, le 20 mai, relativement aux questions d'investissement et d'industrialisation dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), « le Togo ouvre le dialogue ». C'est le ministère délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique (@Promo_InvestTg) qui organise un side event autour du thème : « Le Togo comme pôle d'opportunités d'investissements sous la Zlecaf ».

Évidemment, les réactions saluant cette initiative togolaise ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Visit Faso (@visitfaso) est l'un des premiers internautes à le faire. « Belle initiative ! Pour ceux et celles qui visiteront le pays, faites tout pour découvrir les magnifiques montagnes de Kpalimé », peut-on lire en commentaire. Suleilan Adamu (@adamyjalo98) renchérit : « Ceci est l'Afrique dont nous avons rêvé ».

Face au foisonnement de messages de félicitations, certains citoyens africains apportent toutefois un bémol. Sharoofa Fofana (@Fofanashar84199) fait partie de ceux qui pensent que le gouvernement togolais peut mieux faire.

« Limiter les séjours à 30 jours en Afrique n'a aucun sens quand des milliers de personnes traversent chaque jour des frontières terrestres sans contrôle réel. Les États imposent des règles sur le papier, mais n'ont ni les moyens ni la volonté de sécuriser leurs frontières », écrit l'internaute, avant de conclure : « Résultat : les voyageurs réguliers sont pénalisés pendant que les flux illégaux continuent sans difficulté ».

Il y a même des Africains qui demeurent sceptiques quant à la bonne mise en oeuvre de la mesure. Andrews Amuzu (@pandrics) explique son scepticisme en ces termes : « Si votre passeport est récent, les frais à payer sont encore plus élevés que pour les personnes sans document. À cause de tout ce stress, même ceux qui ont des papiers valides préfèrent payer et passer plutôt que de perdre du temps à la frontière ».

Poursuivant, il écrit : « Entrer au Togo par voie terrestre est parfois extrêmement stressant. Même avec un passeport valide, on peut se retrouver face à des agents qui vous retiendront et vous feront perdre du temps. Après avoir extorqué de l'argent aux voyageurs munis de documents, ils ne vous rembourseront qu'une seule fois ».