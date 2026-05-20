Afrique: Reconnaissance du mérite - Dr Yamoussa Coulibaly fait membre d'honneur d'Afrique Vérité

La 24e édition des Awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique restera gravée dans les mémoires comme une soirée d'une rare intensité émotionnelle.

Organisée par Afrique Vérité, le 15 mai 2026, à Abidjan, cette célébration du mérite des personnalités qui font la fierté de la Côte d'Ivoire et du continent a réservé une surprise de taille au Dr Yamoussa Coulibaly, président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-Inter) et vice-président chargé de la politique générale et des réformes à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI).

L'homme d'affaires, déjà lauréat du Grand Prix en 2022, a reçu, à cette occasion, les insignes de membre d'honneur de l'institution Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance. Une consécration qui couronne un parcours semé d'obstacles, mais illuminé par une présence fidèle : celle de son épouse, Aïssatou Coulibaly.

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C'est Lath Fornier, président d'Afrique Vérité, qui a trouvé les mots justes pour évoquer cette aventure humaine. « Les débuts de Chim-Inter n'ont pas été faciles. Dr Yamoussa Coulibaly a même failli renoncer. Mais, grâce au soutien et à la bienveillance de son épouse, qui n'a jamais douté de lui, il poursuit son aventure entrepreneuriale », a-t-il déclaré, avant de révéler que cette dernière ne s'est pas contentée d'adresser des messages de réconfort à son mari.

Joignant l'acte à la parole, Aïssatou Coulibaly a prouvé sa confiance en son époux en vendant ses bijoux en or et ses pagnes pour lui trouver l'argent nécessaire à la poursuite des activités de sa société. « Cette grande dame est, aujourd'hui, un modèle à promouvoir au niveau national et continental », a conclu M. Lath.

Visiblement ému par cet honneur inattendu, le Dr Coulibaly a d'abord exprimé sa reconnaissance aux membres d'Afrique Vérité. Poursuivant, il a prodigué des conseils à l'assemblée majoritairement masculine. « Il est important que nous, les hommes, sachions que, quand on a vécu dans le noir avec son épouse, on doit être avec elle quand nous sommes sous les projecteurs », a exhorté le patron de Chim-Inter.

Le Dr Coulibaly n'a pas manqué de dépeindre le triste tableau souvent exposé sur la place publique. « Ce qu'on constate, surtout du côté des hommes, c'est qu'on est avec la femme quand c'est difficile et qu'on va ailleurs quand ça commence à aller », a-t-il déploré. « J'étais dans le noir. Malgré le rejet des parents, mon épouse a toujours été là pour moi. Cela m'a motivé, encore plus, à me battre pour lui montrer ma reconnaissance », a ajouté le natif de Kouto.

Tout au long de son intervention, le vice-président de la Cnpc-CI n'a cessé de marteler l'importance de la gratitude envers la gent féminine. « Je suis loin d'être parfait. Mais je sais que la reconnaissance est divine. Chers hommes, ayons du cœur et soutenons nos femmes. Elles sont à la base du bonheur que nous vivons », a-t-il insisté avant de conclure par un dernier hommage à son épouse. « Dieu passe par des personnes pour te permettre d'accomplir ta destinée. Dieu m'a permis d'avoir une femme qui m'a poussé pour que je sois à ce niveau aujourd'hui. »

Notons que Mme Aïssatou Coulibaly, l'épouse du Dr Yamoussa Coulibaly, a également été lauréate du prix Dominique Ouattara, en 2023, un prix décerné par l'organisation Afrique Vérité. En élevant le Dr Yamoussa Coulibaly au rang de membre d'honneur, Afrique Vérité ne salue pas seulement un magnat de l'immobilier. Elle honore un homme debout, fidèle, qui n'a pas oublié que derrière chaque succès se tient, parfois, une femme qui a consenti de grands sacrifices.