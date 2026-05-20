Cote d'Ivoire: Coiffure - Reine Koffi et Seri Pacôme, champions du Concours national 2026

La 7e édition du Concours national de coiffure (Cnc7), organisée le 16 mai 2026, au Majestic Cosmos à Abidjan-Yopougon, a consacré de nouveaux champions dans les catégories Homme et Femme, tout en confirmant son ambition de « professionnaliser davantage » le secteur de la coiffure en Côte d'Ivoire. Ce fut une finale très enlevée, marquée par des innovations digitales inédites.

Devant un public composé de professionnels de la beauté, de partenaires et d'amateurs de coiffure, les meilleurs talents de cette édition ont été récompensés après plusieurs étapes de sélection ayant mobilisé plus de 800 candidatures à travers la Côte d'Ivoire.

Dans la catégorie Dame, Konan Reine Rosina, d'Abidjan, a décroché la première place devant Hortense Kalou et Kouassi Ahou Prisca, toutes deux originaires d'Abidjan. Chez les hommes, Guidé Séri Pacôme, d'Abidjan, s'est imposé devant Balou Leclair de Toulepleu et Dah Naba Fousseni de Buyo. Les lauréats ont reçu des enveloppes ainsi que plusieurs lots offerts par les partenaires. Les gagnantes de la catégorie Femme ont notamment bénéficié de bons d'achat d'une marque de mèches, de produits capillaires et de produits de pédicure de RK Beauté. Les hommes ont reçu des récompenses financières.

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Cette édition s'est distinguée par l'introduction d'innovations numériques. Grâce à un système de notation digitale en temps réel, les spectateurs ont pu suivre l'évolution des notes sur un écran géant. Le vote du public a également été sécurisé via un système de QR code et d'identifiants uniques. Pour le commissaire général, Florent Toh, le Cnc entend aller encore plus loin. Il a réaffirmé « sa volonté de poursuivre le développement du concours afin d'offrir davantage d'opportunités aux professionnels de la coiffure et aux jeunes talents ivoiriens ».