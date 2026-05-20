Afrique: CAN U17 2026 - Les premiers qualifiés pour le Mondial sont connus

La CAN U17 2026 tient déjà ses premières certitudes. À l'issue des phases de groupes A et B disputées au Maroc, quatre nations ont décroché leur billet pour les quarts de finale, et par la même occasion, leur qualification directe pour la Coupe du monde U17 prévue au Qatar. Le Sénégal a l'occasion de les rejoindre en cas de victoire ce mercredi 20 mi 2026 ;

Le pays hôte a ouvert la voie. Le Maroc a parfaitement assumé son statut de favori en remportant le groupe A, conclut par une victoire de prestige face à l'Égypte (2-1). Les Lionceaux de l'Atlas avaient auparavant tenu le nul contre la Tunisie (1-1) avant de prendre le meilleur sur l'Éthiopie (2-1). Une campagne solide, qui confirme les ambitions de la sélection marocaine sur la scène africaine des jeunes.

Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire n'a laissé aucun doute sur sa suprématie. Les jeunes Éléphants ont dominé leur poule de bout en bout, s'imposant notamment face à l'Ouganda (2-1) pour terminer premiers (2 victoires, 1 nul). Le Cameroun complète le tableau en décrochant la deuxième place du groupe B. Les Lions Indomptables U17 ont su faire le dos rond quand il le fallait, arrachant deux succès.

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Enfin, l'Égypte, s'en sort par la petite porte mais s'en sort. Malgré la défaite concédée face au Maroc, les Pharaons U17 ont profité de la contre-performance de la Tunisie, battue par l'Éthiopie (1-0), pour terminer deuxièmes de leur groupe et rejoindre le groupe des qualifiés.

La compétition entre désormais dans une phase décisive. Ce mercredi, les groupes C et D rendront leur verdict, avec encore quatre tickets à distribuer pour les quarts de finale. Rappelons que dix nations africaines seront représentées au Qatar : huit se qualifient directement via la phase de groupes, les deux dernières devront passer par les barrages intercontinentaux. Le Sénégal, qui joue face à l'Algérie ce mercredi, a l'occasion de rejoindre les quarts de la CAN ainsi que le Mondial en cas de victoire.