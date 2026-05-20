Sénégal: CAN U17 - Les Lionceaux à 90 minutes des quarts et du Mondial

Il ne faudrait pas se rater ce mercredi 20 mai 2026 face à l'Algérie. À l'occasion de la troisième journée de la phase de poule de la Can U17, le Sénégal joue sa survie. Battus d'entrée par l'Afrique du Sud (1-0), les Lionceaux se sont relancés dans la course pour la qualification en quarts de finale en battant, au forceps, le Ghana (1-0). Deux rencontres très riches en enseignements pour Lamine Sané et ses joueurs. Malgré plusieurs bonnes individualités, l'équipe peine encore à asseoir un collectif huilé capable de s'arroger la possession du ballon et de faire preuve d'une grande efficacité sur ses rares opportunités.

Avec trois points au compteur, le Sénégal doit obligatoirement s'imposer face à l'Algérie pour être certain de poursuivre la compétition. Par la même occasion, Cheikh Dieng et ses coéquipiers valideraient leur participation à la prochaine Coupe du monde U17 qui se jouera au Qatar, du 19 novembre au 13 décembre 2026. Ce duel face aux « Petits Fennecs » aura un double enjeu pour le Sénégal.

Ce sera aussi le cas pour l'Algérie qui occupe actuellement la tête du groupe D avec 4 points. Les Algériens ont d'abord fait preuve de caractère contre le Ghana en arrachant le nul (2-2) après avoir été menés 2 à 0. L'Algérie a, par la suite, battu l'Afrique du Sud, tombeuse du Sénégal (1-0), sur le score de 2 à 0. Une rencontre lors de laquelle Yacine Abed, véritable poison, s'est particulièrement distingué avec un doublé.

Déjà passeur décisif face au Ghana, l'ailier gauche est l'une des pépites les plus en vue depuis l'entame de la Can U17. La défense sénégalaise devra se montrer vigilante et le surveiller comme du lait sur le feu. En attaque, le Sénégal a aussi des arguments à faire valoir avec Ibrahima Dione, auteur du but victorieux contre le Ghana (1-0), Séga Fall Mbodji, Mouhamed Wagne... Mais, plus que sur des individualités, c'est sur un bon collectif que l'équipe nationale U17 du Sénégal devra compter pour s'imposer face à l'Algérie.

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