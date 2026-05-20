Tunisie: Vaste coup de filet à Monastir - Un réseau criminel international transfrontalier démantelé

Dans le cadre d'une opération de précision qualifiée de qualitative, la Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale d'El Aouina, agissant en parfaite coordination conjointe avec la Brigade de recherche maritime de Monastir, a porté un coup d'arrêt majeur à une organisation criminelle internationale. Ce coup de filet, survenu le 8 mai 2026, s'est déroulé dans la localité de Téboulba, située dans le gouvernorat de Monastir. Le réseau en question s'était spécialisé dans l'importation de substances stupéfiantes en provenance d'un pays européen.

Le bilan humain de cette intervention fait état de douze arrestations immédiates. Par ailleurs, sept autres suspects formellement identifiés comme membres actifs de cette association de malfaiteurs ont fait l'objet d'un avis de recherche national.

Sur le plan matériel, les forces de l'ordre ont réalisé une saisie spectaculaire de quelque 250 000 comprimés d'ecstasy. Pour tromper la vigilance des autorités, les trafiquants avaient minutieusement dissimulé la drogue à l'intérieur de caisses en polystyrène normalement réservées au transport et au stockage du poisson. Les perquisitions ont également permis de mettre la main sur une logistique importante, comprenant un détecteur de métaux, un bateau de pêche, deux camions, deux voitures de luxe, une motocyclette, ainsi qu'une importante somme d'argent en devises étrangères.

Selon les révélations faites ce mercredi par une source sécuritaire à l'agence Tunis Afrique Presse, les investigations de terrain ont mis en lumière la polyvalence et la dangerosité de cette organisation. Les suspects ne se limitaient pas au trafic de drogue, mais s'activaient également dans d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment l'organisation d'opérations d'émigration clandestine par voie maritime vers les côtes européennes et le trafic illicite de biens archéologiques.

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En coordination avec le représentant du ministère public de Monastir, l'ensemble des procédures légales ont été engagées à l'encontre des prévenus et les procès-verbaux judiciaires nécessaires ont été officiellement dressés pour instruire l'affaire.