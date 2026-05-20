Tunisie/Ethiopie: CAN U17 - Le pays éliminée dès le premier tour par l'Éthiopie

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'équipe nationale tunisienne de football des moins de 17 ans s'est inclinée face à son homologue éthiopienne sur le score de 0 à 1, mardi soir, lors de la dernière journée de la phase de poules du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U17), qui se déroule actuellement au Maroc.

Suite à cette défaite, la sélection tunisienne termine le premier tour à la quatrième et dernière place de son groupe avec un seul petit point au compteur. Un revers synonyme d'élimination précoce de la compétition, qui met également fin aux espoirs de qualification des Aiglons de Carthage pour la Coupe du Monde (Qatar 2026).

En revanche, les sélections marocaine et égyptienne ont d'ores et déjà validé leur billet pour le Mondial, tandis que l'Éthiopie devra passer par les barrages pour tenter de décrocher sa qualification.

Pour rappel, les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale et décrochent automatiquement leur ticket pour la Coupe du Monde, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. De leur côté, les quatre sélections qui terminent à la troisième place de leur poule respective disputeront des barrages . Les deux vainqueurs de ces confrontations compléteront le tableau des qualifiés, portant à dix le nombre total de représentants du continent africain pour ce Mondial.

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