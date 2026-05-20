Tunisie: Sfax - Une équipe médicale réalise avec succès des cathétérismes cardiaques de dernière génération

La direction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hédi Chaker de Sfax a annoncé la réussite d'une équipe médicale du service de cardiologie dans la réalisation d'interventions d'ablation par cathéter, utilisant la technologie de l'électroporation (champs électriques pulsés) pour traiter les troubles du rythme cardiaque.

Dans un communiqué officiel, l'administration de l'hôpital a précisé que ces interventions reposent sur l'une des technologies médicales mondiales les plus avancées dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque interventionnelle.

L'établissement de santé a ajouté que l'introduction de cette technique s'inscrit dans le cadre de la mise à disposition de traitements médicaux modernes conformes aux normes internationales au profit des patients, ainsi que du développement de l'activité médicale interventionnelle dans la région.