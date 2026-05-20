Tunisie: ONU-Habitat et Alwaleed Philanthropies signent un projet pilote pour le logement inclusif des personnes en situation de handicap en Tunisie

En marge du World Urban Forum 13 (WUF13), un partenariat stratégique a été officiellement annoncé entre le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Fondation Alwaleed Philanthropies (Global), à travers la signature d'un accord de contribution visant la mise en oeuvre d'un projet pilote en Tunisie dédié au logement inclusif des personnes en situation de handicap.

La Presse -- L'annonce a été faite lors d'un point de presse officiel organisé à Bakou, en présence de plusieurs hauts responsables internationaux et régionaux, dont Son Altesse Royale la princesse Lamia bint Majed Al Saud, secrétaire générale de la Fondation Alwaleed Philanthropies et ambassadrice de bonne volonté d'ONU-Habitat pour les pays arabes, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, la directrice exécutive d'ONU-Habitat Anacláudia Rossbach, ainsi que la directrice régionale pour les pays arabes, Rania Hedaya. La cheffe du bureau d'ONU-Habitat en Tunisie, Aïda Rabbana, a également pris part à l'événement.

Un projet pilote structurant pour la Tunisie

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Le projet, intitulé "Renforcer le logement durable et inclusif pour les personnes en situation de handicap dans la région arabe : projet pilote en Tunisie", sera mis en oeuvre sur une période de deux ans, de juin 2026 à juin 2028. Il ciblera deux zones pilotes : le Grand Tunis et Tataouine, avec pour objectif de tester un modèle reproductible de logement inclusif.

Dans un contexte où plus de 500 000 personnes en situation de handicap rencontrent encore des difficultés d'accès au logement et aux services urbains, l'initiative vise à renforcer l'accessibilité, améliorer la qualité des logements existants et intégrer des normes inclusives dès la phase de conception des nouveaux programmes de logement social.

Le dispositif prévoit également l'adaptation d'au moins 100 unités de logement et la mise en place d'un programme de renforcement des capacités au profit des institutions publiques, des professionnels de l'urbanisme et des acteurs concernés.

Des responsables engagés pour une approche centrée sur la dignité

Lors du point de presse, la princesse Lamia bint Majed Al Saud a souligné la portée humaine du projet. "Le logement est un droit humain fondamental qui garantit la dignité, la stabilité et l'opportunité. À travers ce partenariat avec ONU-Habitat, nous plaçons les personnes en situation de handicap au coeur des politiques de logement et de planification urbaine. L'objectif est de développer des solutions durables, reproductibles et capables de renforcer la cohésion sociale".

De son côté, la directrice régionale d'ONU-Habitat pour les pays arabes, Rania Hedaya, a mis en avant la dimension contextuelle du projet tout en soulignant que l'un des enjeux majeurs est d'adapter les solutions aux réalités locales. "L'accessibilité ne doit pas être ajoutée après coup, mais intégrée dès la planification des projets de logement", a-t-elle indiqué.

La Tunisie, laboratoire régional du logement inclusif

Au-delà de sa dimension nationale, ce projet pilote ambitionne de positionner la Tunisie comme un espace d'expérimentation régional en matière d'habitat inclusif. Il repose sur une approche participative qui implique directement les personnes concernées dans la conception des logements.

Selon les partenaires, cette démarche permet non seulement d'améliorer la pertinence des solutions techniques, mais aussi de garantir une meilleure appropriation sociale des projets. La cheffe du bureau d'ONU-Habitat en Tunisie, Aïda Rabbana, a souligné l'importance de cette approche : "En Tunisie, nous constatons que l'absence de logements adaptés limite fortement l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Ce projet nous permet de tester des solutions concrètes, co-construites et reproductibles".

Il est à noter que cette initiative s'inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable, notamment l'ODD 11, qui vise à rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables. Elle s'aligne également sur les priorités nationales tunisiennes en matière de logement social et de réhabilitation urbaine.

À travers ce partenariat, la Tunisie et ses partenaires internationaux entendent poser les bases d'un nouveau modèle de logement social fondé sur l'inclu- sion, la durabilité et la participation citoyenne, dans un contexte où les défis urbains appellent des réponses innovantes et coordonnées.

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