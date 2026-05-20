Tunisie: Médecins de libre pratique - le syndicat appelle à une réforme sectorielle et tarifaire

À l'issue de son 14ème congrès national, tenu les 16 et 17 mai 2026 à Hammamet sous le thème « Le médecin de libre pratique entre défis du présent et perspectives d'avenir », Syndicat Tunisien des Médecins de Libre Pratique (STMLP) a appelé les autorités de tutelle à poursuivre la réforme du système d'assurance maladie. L'objectif affiché est d'instaurer une couverture santé universelle garantissant la prise en charge de toutes les pathologies, qu'elles soient courantes ou chroniques, pour l'ensemble des citoyens.

Dans sa motion finale publiée sur sa page Facebook, le syndicat a insisté sur l'importance d'ouvrir un dialogue sérieux avec les jeunes médecins, de les accompagner et de les soutenir, tout en oeuvrant concrètement à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de freiner leur émigration massive. Par ailleurs, le STMLP a exigé la révision immédiate et périodique des honoraires médicaux ainsi que des tarifs conventionnels, gelés depuis 2019. Une situation qui, selon le syndicat, menace directement la pérennité des cabinets et des structures médicales privées face à l'inflation et à la flambée des coûts de gestion.

Le syndicat a également réclamé auprès du ministère de tutelle le transfert de l'intégralité du taux de prélèvement dédié à l'assurance maladie (soit 6,75 %) vers la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM). Il a par ailleurs réaffirmé la nécessité d'unifier la première ligne de soins pour en faire le pilier central d'un système de santé équitable, axé sur les soins, la prévention et la promotion de la santé. Le texte insiste en outre sur la complémentarité requise entre les deuxième et troisième lignes de soins et l'ensemble des intervenants, tout en appelant à l'activation d'un véritable partenariat public-privé (PPP).

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Sur un autre plan, le syndicat a exprimé son rejet catégorique de la décision d'exclure les omnipraticiens (médecins généralistes) de la prescription de certains médicaments vitaux à leurs patients, une prérogative désormais restreinte à un nombre limité de spécialistes. Qualifiant cette mesure d'exclusion, le STMLP appelle à son annulation immédiate et exige que les généralistes soient associés à toutes les décisions relatives au parcours de soins, compte tenu de leur rôle pivot dans la prise en charge des maladies chroniques.

Enfin, le syndicat a fermement condamné la poursuite de l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien, appelant les pays arabes et toutes les forces éprises de liberté dans le monde à se dresser résolument contre ce crime historique.

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