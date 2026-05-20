Sénégal: Journée du parrain - L'Université de Ziguinchor célèbre Assane Seck

L'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) célèbre, le 20 mai 2026, la journée de son parrain, le professeur Assane Seck. À l'occasion, l'institution entend raviver la mémoire d'un homme d'État et d'un universitaire dont l'héritage continue d'inspirer les générations.

Le 20 mai 2026, l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) va se souvenir de son parrain, le Pr Assane Seck, à l'occasion d'une journée dédiée. Cette célébration, devenue un rendez-vous important de cette institution, s'inscrit dans une dynamique de valorisation et de promotion de l'excellence académique. Créée par le décret n°2008-537 du 22 mai 2008 sous le nom d'Université de Ziguinchor, l'institution académique a été rebaptisée en mars 2014, Université Assane Seck de Ziguinchor. Ce choix consacre l'engagement de l'établissement à offrir en exemple les grandes personnalités intellectuelles et politiques à la jeune génération. Au-delà de la dimension commémorative, cette célébration vise notamment à renforcer l'appropriation de la pensée du professeur Assane Seck et à encourager une culture de l'excellence et de la recherche.

Engagée pleinement pour la réussite de l'évènement, Dr Annette Seck, fille du défunt, par ailleurs ancienne ministre du Travail et actuelle présidente du Conseil départemental de Sédhiou, salue, dans un entretien avec « Le Soleil », l'initiative. Elle estime qu'elle va contribuer « à la valorisation de la recherche, au renforcement de l'identité de l'université ». Dr Seck a surtout insisté sur « la transmission intergénérationnelle des valeurs universitaires ». Pour elle, cette Journée du parrain va permettre de revenir sur la personnalité de son défunt père, né le 1ᵉʳ février 1919, à Inor, dans le département de Sédhiou, et décédé le 27 novembre 2012. Universitaire, géographe, diplomate et homme d'État, le professeur Assane Seck, a-t-elle rappelé, incarnait un idéal ancré sur l'engagement, la rigueur scientifique et le patriotisme d'État.

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La journée sera ouverte par une cérémonie officielle ponctuée par des allocutions et une présentation de la biographie du parrain. La conférence inaugurale sera introduite par le professeur Paul Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), témoin privilégié de l'héritage intellectuel du parrain.

Elle sera suivie d'une conférence magistrale consacrée à la pensée scientifique et à l'impact académique d'Assane Seck. Il est également prévu un panel scientifique qui réunira autour des enseignants-chercheurs et autres personnalités académiques, des communicants. Une exposition permettra également de découvrir des archives, ouvrages et photographies retraçant le parcours du parrain. La journée sera clôturée par une fête de l'excellence pour célébrer les meilleurs étudiants de l'université.

Située dans la région de Ziguinchor, l'Uasz joue un rôle stratégique dans la formation et la recherche.