Angola: Le pays renforce sa coopération sanitaire avec le Portugal et le Brésil

Luanda — L'Angola a renforcé sa coopération stratégique dans le secteur de la santé avec le Portugal et le Brésil lors d'un programme diplomatique élaboré mardi, en marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui se tient à Genève, en Suisse.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé, transmis à l'ANGOP mercredi, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a tenu des réunions bilatérales de haut niveau avec ses homologues portugais et brésilien.

Ces rencontres visaient à consolider les partenariats axés sur la formation spécialisée du personnel, la modernisation des hôpitaux et le renforcement du système national de santé.

Le communiqué précise que ces réunions ont eu lieu après l'intervention officielle de l'Angola lors de la session plénière de l'Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle la ministre a plaidé pour une coopération internationale plus robuste, une plus grande solidarité mondiale et de nouvelles solutions de financement pour les systèmes nationaux de santé.

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Avec le Portugal, les discussions ont porté sur l'approfondissement du Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS-UIP), considéré comme l'un des principaux instruments de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé entre les deux pays.

Le document précise que les deux délégations ont évalué les mécanismes de renforcement de la formation des médecins, infirmiers et techniciens de santé en Angola, notamment dans des domaines spécialisés tels que les soins intensifs, la médecine générale, la chirurgie plastique et le traitement des brûlures.

Les mesures visant à accélérer les processus liés à la mobilité des professionnels, à l'expansion des stages spécialisés et à l'intégration des équipes médicales portugaises en Angola ont également été analysées.

Selon Sílvia Lutucuta, l'Angola entend consolider un modèle durable de formation continue, permettant un séjour plus long des spécialistes étrangers dans le pays, pour un transfert efficace des connaissances et un renforcement institutionnel du secteur.

Lors de la rencontre avec le Brésil, l'Angola et la délégation brésilienne ont discuté de l'approfondissement de la coopération technique, scientifique et universitaire, en mettant l'accent sur l'assistance spécialisée dans le domaine des brûlures.

Au cours des discussions, le Brésil a exprimé sa volonté de soutenir l'Angola dans la formation de spécialistes et l'assistance technique, suite à la récente réactivation du plus ancien centre de traitement des brûlés du Brésil, situé à Rio de Janeiro.

Suite à la réunion, une mission technique Angola-Brésil a été annoncée, prévue du 25 mai au 3 juin 2026, dans le cadre du projet de formation des ressources humaines en santé.

Le rapport souligne que la mission réunira des représentants de l'Agence brésilienne de coopération (ABC), de la Société brésilienne des services hospitaliers (EBSERH), des spécialistes brésiliens et des équipes techniques angolaises.

Pendant dix jours, les spécialistes mèneront des activités techniques à Luanda, Icolo e Bengo, Huíla, Cunene et Namibe. Ces activités comprendront des visites d'hôpitaux, des évaluations institutionnelles et des échanges scientifiques dans différents établissements de santé du pays.

Parmi les priorités définies pour cette nouvelle étape de la coopération bilatérale figurent la formation de médecins spécialistes et de spécialistes en transplantation, le renforcement des capacités des infirmiers et des techniciens de santé, le renforcement de la production pharmaceutique, l'expansion des programmes de stages spécialisés et le renforcement de la formation pratique en milieu hospitalier.

Il mentionne également que l'Angola préconise un nouveau modèle de coopération, fondé sur une présence plus régulière d'experts étrangers dans le pays, permettant une formation locale accélérée et la modernisation des unités hospitalières.

Il souligne qu'avec cet agenda diplomatique à Genève, l'Angola renforce sa position de partenaire stratégique actif au sein des réseaux internationaux de coopération sanitaire et réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration continue du système national de santé.