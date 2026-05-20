Angola: L'Assemblée nationale lance la TV Parlamento

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a inauguré ce mercredi 20 à Luanda le studio de la TV Parlamente, situé au premier étage de la phase II du siège de l'institution, marquant ainsi le début des émissions de la chaîne institutionnelle dédiée à la diffusion de l'activité législative.

Dès son lancement, la chaîne TV Parlamente sera disponible sur le canal 509 de DStv Angola, le canal 200 de ZAP, ainsi que sur les plateformes numériques officielles et les réseaux sociaux de l'Assemblée nationale.

Cette nouvelle plateforme vise à renforcer la diffusion des travaux législatifs et à élargir l'accès des citoyens à l'information parlementaire, de manière directe, permanente et accessible.

Conçue pour rapprocher le Parlement des citoyens, cette initiative télévisuelle représente une nouvelle étape dans la modernisation de la communication institutionnelle de l'Assemblée nationale et l'approfondissement de la culture démocratique.

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La chaîne permettra un suivi continu du travail des députés et des principaux actes de la vie parlementaire.

Placée sous la direction de la Direction de la communication institutionnelle, la chaîne de télévision est guidée par les principes d'information rigoureuse, d'impartialité, de transparence et de responsabilité institutionnelle, conformément à la Constitution de la République d'Angola, aux normes parlementaires et aux valeurs du service public d'information.

La chaîne est exclusivement institutionnelle et ne diffuse aucun contenu à caractère politique ou partisan.

Sa mission est axée sur la diffusion de l'activité parlementaire, la promotion de l'éducation civique et le renforcement des liens entre les citoyens et le pouvoir législatif.

Dans un premier temps, la programmation privilégie la retransmission des séances plénières, des actes solennels et autres activités parlementaires, ainsi que des contenus éducatifs et institutionnels relatifs au fonctionnement, à l'organisation, aux compétences et au rôle de l'Assemblée nationale dans l'État de droit démocratique.

Lorsque les circonstances le justifient, des émissions seront diffusées en direct, permettant ainsi de suivre en temps réel les moments clés de l'activité parlementaire. Les contenus pourront également être rediffusés à des dates et heures préalablement annoncées.

La mise en place de la chaîne de télévision parlementaire se fera progressivement, évoluant, en fonction des conditions techniques et technologiques disponibles, vers une grille de programmes régulière, continue et de plus en plus complète.

Le studio nouvellement inauguré comprend des espaces dédiés à la transmission, à l'enregistrement, à la régie, au son, au maquillage, à la cuisine et à la rédaction.