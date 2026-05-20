Angola: Réintégration d'environ 4 000 familles sinistrées par les inondations du fleuve Cavaco

Benguela ( — Environ quatre mille des 8 587 familles déplacées par les inondations du fleuve Cavaco ont déjà pu regagner leurs foyers grâce au programme d'urgence du Gouvernement, a annoncé mardi le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior.

S'exprimant lors de la réception de 135 tonnes de biens divers offerts par le ministère des Transports dans le cadre du corridor humanitaire mis en place pour Benguela, le gouvernant a expliqué que le processus de réintégration se déroule progressivement, avec en moyenne 200 à 400 familles réintégrant chaque jour leurs zones d'origine.

Selon Manuel Nunes Júnior, les familles dont les maisons ont été partiellement endommagées reçoivent des kits de première nécessité fournis par le Gouvernement, leur permettant de reconstruire leurs logements et de reprendre progressivement une vie normale.

« Chaque jour, nous réintégrons des familles. Certains jours, nous en réintégrons 400, d'autres jours 200. C'est une moyenne », a-t-il déclaré.

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Concernant les familles ayant totalement perdu leur logement, le gouverneur a précisé qu'elles seront intégrées au programme de construction de logements sociaux, déjà autorisé par le Président de la République, João Lourenço, afin de garantir leur relogement permanent.

Il s'agit du décret présidentiel n° 185/26 du 8 mai, qui approuve l'ouverture de la procédure de passation de marchés d'urgence pour les interventions sur les rivières Cavaco, Catumbela et Coporolo, ainsi que sur les routes, les ponts et les logements sociaux.

Ce plan, autorisé par le chef de l'État, prévoit notamment la construction de 225 logements sociaux dotés des infrastructures de base en eau et en énergie, ainsi que deux marchés supplémentaires pour la construction de 250 logements sociaux chacun, afin de reloger les familles sinistrées.

Selon le gouverneur, la décision de lancer la construction de ces logements constitue une mesure stratégique et d'urgence, et les ressources nécessaires au démarrage des travaux sont déjà mobilisées.

Il a également mentionné que les entreprises locales devraient jouer un rôle important dans les travaux, aux côtés des grandes entreprises de construction déjà impliquées, afin d'accélérer la réalisation des projets et de permettre la réinstallation rapide des populations.

À cette occasion, Manuel Nunes Júnior a remercié le ministère des Transports pour son geste de solidarité, car les biens reçus seront essentiels pour soutenir les familles qui demeurent dans les deux centres d'accueil.

Gestion des dons

Interrogé sur la gestion des dons, le gouverneur a reconnu que, malgré les efforts de l'Exécutif, des dysfonctionnements ponctuels peuvent survenir dans la distribution des biens.

Il assure toutefois qu'il n'existe aucune preuve d'irrégularités systématiques et que les mécanismes de contrôle restent opérationnels afin de sanctionner tout contrevenant.

Les inondations provoquées par le débordement du fleuve Cavaco, qui ont touché plusieurs quartiers riverains et une partie de la ville de Benguela le 12 avril, ont déjà fait 19 morts, 31 disparus et 8 587 familles déplacées, selon les derniers chiffres des autorités.

Lors des opérations de secours, 3 624 personnes isolées par la montée des eaux ont également été secourues.

Les données officielles font également état de 1 570 maisons détruites, de 3 873 habitations endommagées et de plus de 3 000 maisons inondées par les crues soudaines.