Angola: La Banque mondiale réaffirme son soutien financier à la construction de villes le long du Corridor de Lobito

Bakou — La vice-présidente de la Banque mondiale en charge des infrastructures, Valérie Levkov, a réaffirmé mardi à Bakou, en Azerbaïdjan, un financement estimé à 400 millions de dollars pour des projets de logement innovants, notamment la construction de villes le long du Corridor de Lobito.

Cette information a été communiquée à la presse angolaise à l'issue d'une rencontre entre la responsable de la Banque mondiale et le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, en marge de la 13e édition du Forum urbain mondial, qui se tient jusqu'au 22 de ce mois au stade olympique de Bakou.

Selon Valérie Levkov, ce financement vise à aménager le territoire, depuis les infrastructures résilientes jusqu'à la construction de logements durables et des zones connexes, afin d'attirer les populations des régions voisines et de favoriser ainsi le développement.

Il a félicité le Gouvernement angolais pour sa gestion novatrice des projets, soulignant que la Banque mondiale apportera tout le soutien technique nécessaire pour garantir un impact concret sur la vie des familles.

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Mardi également, le ministre Carlos Alberto dos Santos a rencontré la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, avec laquelle il a évoqué les relations entre l'Angola et cette agence des Nations Unies. Il a également participé à la réunion ministérielle organisée dans le cadre du Nouvel Agenda urbain.

Pour la quatrième journée de l'événement, ce mercredi, une visite de l'exposition et des dialogues sur des thèmes liés au développement durable sont prévus entre les participants.

Le 13e Forum urbain mondial, placé sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », rassemble plus de 20 000 personnes de 180 pays.

L'Angola est représenté par une délégation conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, devenant ainsi un participant régulier à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya.

Le pays a été présent à plusieurs éditions, notamment à la 12e édition au Caire, en Égypte, qui portait sur les thèmes de l'urbanisation durable et du rôle des villes africaines dans l'avenir.