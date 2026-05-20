Angola: Un gouverneur salue la nouvelle plateforme de gestion des investissements publics

Luanda — Le gouverneur de la province de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a déclaré à Luanda que le nouveau Système intégré de gestion des programmes d'investissements publics (SIGPIP) offrira une plus grande flexibilité aux entités impliquées dans l'exécution des projets d'État, de leur conception à leur finalisation.

Il s'agit du système d'intégration et de gestion du Programme d'investissements publics (PIP), développé par les ministères des Finances et du Plan et présenté lundi à Luanda.

En marge de l'événement de lancement, João Diogo Gaspar a déclaré à la presse que la nouvelle plateforme apportera une valeur ajoutée tant sur le plan pratique que pour le suivi régulier des projets.

Il a salué l'innovation du système, notamment l'intégration de la géo-localisation de chaque projet, car « il n'est plus nécessaire de se déplacer pour savoir, du point de vue financier et matériel, qu'un projet est en cours d'exécution dans une commune donnée ».

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Le gouverneur de Malanje, Marcos Nhunga, a déclaré qu'il s'agit d'un système moderne nécessitant des améliorations et des adaptations constantes, en particulier pour les projets prioritaires liés à la lutte contre la pauvreté.

Il a également souligné la nécessité d'une formation intensive, à commencer par les ministères, les gouvernorats provinciaux et les directeurs des GEP, afin que les opérateurs maîtrisent mieux le fonctionnement du système.

Le vice-gouverneur de la province de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Miguêns Augusto, a estimé que le système permettra un gain d'efficacité et de contrôle, grâce à un suivi en temps réel de l'exécution physique et financière des travaux, remplaçant ainsi les anciens modèles de gestion mécanique.

Selon lui, Luanda, compte tenu du nombre de projets qu'elle gère, simplifiera plus rapidement le contrôle, la gestion et l'intégration des projets sur la plateforme du PIP.

Enfin, la vice-gouverneure de Cubango chargée du secteur politique, social et économique, Helena Lourenço Chimena, a mis en avant la centralisation de l'information et la mobilité comme principaux atouts de cette solution technologique.

La première phase du système, qui sera mise en oeuvre d'ici la fin de l'année, donnera la priorité aux projets relevant des ministères des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, de l'Énergie et de l'Eau, des Transports, de la Santé et des Finances du gouvernement provincial de Luanda (GPL), ainsi que du Bureau des travaux spéciaux (GOE).

Il s'agit d'une initiative conjointe des ministères des Finances et de la Planification qui, dans sa deuxième phase, débutant en janvier prochain, prévoit d'intégrer les autres organismes du système budgétaire.