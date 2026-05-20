Angola: Le Brent s'établit à 110,94 dollars le baril

Luanda — Après avoir clôturé la séance précédente à 111,28 dollars, le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en juillet de cette année, a débuté les échanges en bourse ce mercredi à 110,94 dollars.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé en début de séance, les marchés attendant de nouveaux signaux concernant les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, après que Washington ait indiqué des progrès dans les négociations en cours.

Mardi, le prix du Brent, référence sur le marché angolais, a oscillé entre 109,01 et 111,79 dollars, selon le site spécialisé « investing.com ».