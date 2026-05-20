Angola: Le ministre annonce la reprise du service ferroviaire Lobito-Luau d'ici six semaines

Benguela — Le service ferroviaire entre Lobito (Benguela) et Luau (Moxico Leste), interrompu par les inondations d'avril dernier, pourrait reprendre d'ici six semaines, a annoncé ce mardi le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu.

Le gouvernant a communiqué cette information à la presse après avoir évalué les travaux préliminaires menés par l'entreprise de construction Mota-Engil au kilomètre 85, dans la municipalité de Caimbambo, centrés sur la reconstruction de la voie ferrée emportée par la force des eaux suite au glissement de terrain.

Les travaux, menés sous la responsabilité du concessionnaire Lobito Atlantic Railway (LAR), comprennent deux phases distinctes : une phase d'urgence et une phase permanente.

La première phase, déjà en cours, consiste à retirer la portion de voie endommagée afin de maintenir le service ferroviaire entre Lobito et Luau, à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC).

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Le ministre Ricardo D'Abreu a souligné l'esprit d'engagement et la collaboration de tous les acteurs du projet du corridor de Lobito, afin d'assurer la reprise du trafic ferroviaire sur l'ensemble de la ligne.

Le ministre a indiqué que certaines zones présentaient plus de complexité que d'autres, citant notamment le kilomètre 85, actuellement en phase d'intervention préliminaire.

Il a précisé que l'objectif était de garantir la sécurité pour que les trains puissent reprendre leur service dans un délai de six semaines.

Le gouvernant a également mentionné une étude, portant sur le kilomètre 85, visant à évaluer la solidité du talus situé à droite, qui s'est effondré, suspendant ainsi environ 25 mètres de voie.

Selon lui, cette étude permettra de déterminer s'il est nécessaire de renforcer le talus avec des matériaux déjà présents sur place, afin de trouver une solution structurée et définitive au niveau de la voie.

Ricardo D'Abreu s'est également dit satisfait de l'avancement des travaux sur le terrain, soulignant la motivation et l'engagement des équipes, ainsi que le soutien du Gouvernorat de Benguela pour accélérer la remise en service du trafic ferroviaire.

Selon le ministre, les travaux en cours comprennent également une solution concernant le pont ferroviaire de la municipalité de Caimbambo, qui, d'après lui, permettra rapidement la remise en service des trains entre Lobito et Luau.

« Concrètement, nous sommes déterminés à travailler ensemble. D'autres aspects restent à évaluer, car des études sont toujours en cours », a-t-il souligné, précisant que ce travail mené en partenariat vise, à terme, à restaurer l'infrastructure.

Le ministre observe toutefois que l'État angolais assume sa part de responsabilité, tout comme LAR, en tant que concessionnaire, dans ce qu'il considère comme un exemple de partenariat public-privé.