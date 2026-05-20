Togo: Un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré

20 Mai 2026
Togonews (Lomé)

C'est un chapitre qui se ferme, mais les effets, eux, sont permanents. Le projet Bonne Gouvernance Financière (GFG) de la GIZ, financé à hauteur de 9,5 millions d'euros par l'Allemagne, a clôturé ses travaux mardi à Lomé, au terme de quatre années de réformes concrètes au service de la gestion des finances publiques togolaises.

En quatre ans, le Togo a renforcé son système de suivi des réformes, amélioré la mobilisation de ses recettes fiscales, modernisé ses organes de contrôle interne et externe, et instauré une culture du résultat au sein de son administration. L'évaluation externe internationale parle d'elle-même : 81 points sur 100 selon les standards de l'OCDE.

« Les réformes des finances publiques ne se limitent pas à de simples ajustements techniques. Elles constituent un levier stratégique de transformation de l'État et de consolidation de la confiance publique », a souligné le secrétaire général du ministère des Finances, Stéphane Kpowbie Tchasso Akaya.

La fin du GFG n'est pas la fin de la coopération germano-togolaise.

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Johannes Klutz, chef de la coopération de l'ambassade d'Allemagne, a annoncé le lancement d'un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré dans les régions des Savanes et de la Kara, avec un accent sur la gouvernance financière locale, l'investissement privé et la participation citoyenne.

Quatre ans, 9,5 millions d'euros, des institutions plus solides. Et déjà, la prochaine étape.

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