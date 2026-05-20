Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit le rapport des 100 premiers jours du Gouvernement

Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale, le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, le rapport des 100 premiers jours de l'équipe gouvernementale.

Cette remise officielle intervient dans le prolongement de la séance du 5 février dernier au cours de laquelle, en sa qualité de coordonnateur de l'action gouvernementale, le Vice-Président du Gouvernement avait présenté au Chef de l'État les différentes feuilles de route assignées aux membres du Gouvernement pour une période de cent jours, arrivée à échéance le 15 mai 2026.

À cette occasion, Hermann Immongault a fait une synthèse globale de l'état d'avancement des projets et engagements pris par les différents départements ministériels. Cette évaluation a permis de dresser un premier bilan de l'action gouvernementale, marqué par des résultats satisfaisants dans l'ensemble et légèrement au-dessus des objectifs initiaux dans plusieurs secteurs, malgré certaines contre-performances relevées dans l'exécution de quelques projets.

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Le Vice-Président du Gouvernement est également revenu, sur le niveau de réalisation des engagements pris devant les populations, traduisant ainsi la volonté des plus hautes autorités de promouvoir une gouvernance fondée sur le suivi, la responsabilité et l'obligation de résultats.

À l'issue de cette séance de travail, le Chef de l'État a donné des instructions fermes afin que les projets en cours connaissent une accélération significative et aboutissent dans les délais fixés. Le président de la République a réaffirmé son exigence d'efficacité, de pragmatisme et d'impact concret de l'action publique sur le quotidien des Gabonaises et des Gabonais.

Le Chef de l'État a par ailleurs instruit le Vice-Président du Gouvernement ainsi que l'ensemble des membres du Gouvernement à renforcer la communication institutionnelle afin de mieux informer les populations sur les actions entreprises, les réformes engagées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de développement du pays.

À travers cette démarche d'évaluation continue, les plus hautes autorités entendent consolider une culture de performance gouvernementale axée sur les résultats et la transparence pour le bien - être des populations gabonaises.