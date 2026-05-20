Afrique: Africa CEO Forum - La ZIS de Nkok promeut l'attractivité économique du Gabon à Kigali

20 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par IN

L'Autorité Administrative de la Zone Industrielle Spéciale (ZIS) de Nkok a activement positionné le Gabon au cœur des débats sur l'industrialisation africaine, lors de la 13ᵉ édition de l'Africa CEO Forum organisée à Kigali.

Conduite par son Administrateur Général, Serge Samy Biveghe, la délégation gabonaise a multiplié les échanges stratégiques avec plus de 2 800 décideurs internationaux. L'objectif majeur était de valoriser le modèle de transformation locale et la compétitivité économique du pays.

La session cruciale « Invest in Gabon » a été portée au plus haut niveau par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier a exposé les réformes structurelles engagées pour capter de nouveaux investissements directs étrangers.

Pour Waris Fatombi, Chef du département Communication de la ZIS de Nkok, cette vitrine internationale démontre que la communication institutionnelle reste le levier essentiel pour affirmer le leadership industriel du Gabon en Afrique.

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