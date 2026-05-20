Afrique: Un rapport Américain, du « Stimson Center », met en lumière l'ascension stratégique et économique du Maroc

Dans un récent rapport publié par le Stimson Center, le Maroc est présenté comme une puissance régionale émergente, capable de jouer un rôle central à l'intersection de l'Europe, de l'Afrique et du bassin méditerranéen. Le document souligne la montée en puissance du Royaume sur les plans diplomatique, économique et géostratégique au cours des deux dernières décennies.

Selon le centre de réflexion américain, le Maroc ne se limite plus à un simple espace de transit ou de contrôle migratoire vers l'Europe. Le Royaume est désormais considéré comme un acteur régional influent et un pôle de stabilité dans une région confrontée à de multiples défis sécuritaires et géopolitiques.

Le rapport met particulièrement en avant la stratégie menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fondée sur une diplomatie pragmatique et une diversification des partenariats internationaux. Grâce à sa position géographique stratégique entre l'Atlantique, la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, le Maroc a réussi à renforcer son attractivité économique et son rôle de plateforme d'échanges commerciaux et industriels.

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Le document américain souligne également la profonde transformation du modèle économique marocain. Longtemps perçu comme une base industrielle à faible coût, le Royaume s'impose aujourd'hui comme un hub industriel à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des énergies renouvelables et des matériaux stratégiques destinés aux batteries électriques.

Le rapport revient aussi sur le Nouveau Modèle de Développement lancé en 2021, considéré comme une feuille de route ambitieuse visant à accélérer la croissance inclusive à l'horizon 2035. Cette stratégie repose notamment sur le renforcement de la compétitivité du secteur privé, la réduction des inégalités sociales et territoriales, l'amélioration des systèmes de santé et d'éducation ainsi que la création d'opportunités pour la jeunesse marocaine.

Les auteurs du rapport saluent également l'ampleur de la réforme de la protection sociale engagée par le Royaume. Présentée comme l'un des plus grands chantiers sociaux de ces dernières décennies, cette réforme a permis d'élargir considérablement la couverture médicale de la population marocaine. Selon les données citées, près de 88 % des Marocains bénéficiaient d'une couverture sanitaire de base à l'horizon 2024.

Le Port Tanger Med est, lui aussi, mis en avant comme l'un des symboles du succès économique marocain. Le rapport le décrit comme un carrefour maritime stratégique de dimension mondiale, traitant une part importante du commerce maritime international et dépassant désormais plusieurs ports méditerranéens majeurs en volume d'activité.

Sur le plan diplomatique, le Stimson Center souligne la capacité du Maroc à consolider des partenariats diversifiés avec l'Union européenne, les États-Unis, les pays du Golfe, la Chine ainsi que plusieurs États africains. Le rapport rappelle notamment que le Royaume a renforcé sa présence économique et diplomatique en Afrique subsaharienne depuis son retour au sein de l'Union africaine en 2017.

Les relations entre le Maroc et les États-Unis sont présentées comme particulièrement solides, notamment après la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara en 2020. Le document rappelle également que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine en 1777, illustrant ainsi la profondeur historique des liens entre Rabat et Washington.

Le rapport évoque aussi les partenariats croissants avec la Chine dans le cadre de l'initiative "Belt and Road", ainsi que les coopérations stratégiques développées avec les pays du Golfe dans les domaines de l'investissement, des infrastructures et de l'énergie.

Concernant les relations régionales, le document revient sur les tensions persistantes entre le Maroc et l'Algérie, tout en soulignant les appels répétés du Royaume au dialogue et à l'intégration maghrébine. Les analystes estiment qu'un rapprochement entre les deux pays pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique économique et sécuritaire dans toute la région.

En conclusion, le rapport américain estime que le Maroc dispose aujourd'hui de nombreux atouts pour consolider son statut de puissance régionale : stabilité politique, position géographique stratégique, diversification économique, leadership climatique et réformes structurelles ambitieuses. Toutefois, le document souligne également plusieurs défis majeurs à relever, notamment la gestion du stress hydrique, le chômage des jeunes et les disparités sociales.

Malgré ces enjeux, le Stimson Center considère que le Royaume poursuit une trajectoire ascendante qui en fait un acteur incontournable en Afrique du Nord et un véritable pont entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.