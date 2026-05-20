Afrique: Quatrième réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique entre l'Union africaine et les Nations unies

La Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine convoquent la quatrième réunion de haut niveau des Représentants spéciaux, Représentants permanents et Représentants de haut niveau de l'Union africaine, ainsi que des Représentants spéciaux et Envoyés spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies, le 20 mai 2026 à Libreville, Gabon.

La réunion rassemblera de hauts responsables de l'Union africaine et des Nations Unies afin de renforcer la coopération, l'analyse conjointe et l'action coordonnée face aux défis évolutifs en matière de paix, de sécurité et de gouvernance en Afrique.

Les membres de la presse sont invités à couvrir la cérémonie d'ouverture, qui comprendra des allocutions de :

S.E. Bankole Adeoye

Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Commission de l'Union africaine ;

S.E. Parfait Onanga-Anyanga

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine et Chef de l'UNOAU ;

S.E. Mahmoud Ali Youssouf

Président de la Commission de l'Union africaine (à confirmer).