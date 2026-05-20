Burkina Faso: Campagne agricole 2026-2027 - 13 000 ménages retournés reçoivent des kits de production agricole

La ministre de la Famille et de la Solidarité, Pélagie Kabré et son homologue délégué auprès du ministre des Ressources animales, Amadou Dicko, ont lancé, le lundi 18 mai 2026, à Damané dans la commune de Kaya, l'opération nationale de distribution des kits de production agricole au profit des ménages retournés dans leurs villages d'origine.

Lancée le 18 mai 2026, dans le village de Damané, commune de Kaya, l'opération nationale de distribution des kits de production agricole touchera plus de 13 000 ménages déplacés internes retournés dans leurs localités d'origine, répartis dans 14 régions du Burkina. Ainsi, ils bénéficieront gratuitement de 1 950 tonnes d'engrais minéraux composés de NPK et d'urée, de 260 tonnes de semences améliorées et de 500 motoculteurs, selon le ministre délégué auprès du ministre des Ressources animales, Amadou Dicko.

A l'entendre, au 30 mars 2026, les efforts de l'Etat, des forces combattantes et de l'ensemble des acteurs engagés ont permis la reconquête de plus de 74% du territoire national, le retour et la réinstallation de 1,2 million de personnes dans leurs localités d'ori-gine. « Cela constitue un signal fort d'espoir, de stabilité retrouvée et de relance des activités socio-économiques », s'est réjoui le ministre Dicko.

C'est pourquoi, il a souligné que les interventions du gouvernement doivent prioritairement s'inscrire dans une dynamique de reconstitution durable des actifs productifs, afin de permettre à ces ménages retournés de reconstituer leurs moyens d'existence pour un vivre-ensemble digne, tout en consolidant la paix retrouvée.

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Initiant l'opération « Un village réinstallé, un motoculteur », d'un coût de plus de 2 milliards F CFA, le gouvernement entend, selon le ministre délégué des ressources animales, soutenir les productions agricoles dans les villages reconquis à travers la mise à disposition gratuite à chaque ménage identifié, un kit composé d'un motoculteur, de semences et d'engrais minéraux pour renforcer les bases productives.

« Pour une résilience effective et inclusive des populations retournées, engageons-nous », le thème de l'opération de distribution de kits de production agricole, a fait savoir Amadou Dicko, se veut être un message fort d'interpellation à l'ensemble des acteurs, des partenaires et des amis du Burkina à s'engager davantage pour un développement durable dans le cercle et la solidarité alimentaire.

Reconstruire leurs moyens d'existence

Cette opération vise donc, de l'avis du ministre Dicko, à, entre autres, renforcer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires, favoriser la reprise rapide des activités agricoles des ménages retournés, améliorer les revenus des familles, contribuer au renforcement de la cohésion sociale ainsi qu'à la stabilisation des zones reconquises.

Il a invité les bénéficiaires des kits agricoles à faire bon usage afin de reconstruire leurs moyens d'existence, nourrir leurs familles et retrouver leur dignité d'antan. La ministre de la Famille et de la Solidarité, Pélagie Kabré, a salué la synergie d'actions au sein du gouvernement pour accompagner les populations retournées. Elle a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre les efforts de consolidation des zones reconquises, afin de favoriser un retour définitif des populations.

Le préfet et Présidente de la délégation spéciale (PDS) de Kaya, Solange Kima, a salué cet acte de solidarité envers les populations retournées qui leur permettra de reconstruire leurs moyens d'existence détruits et leurs vies bouleversées par la crise sécuritaire et humanitaire.

« Mais, malgré les souffrances et les efforts touchés, nos populations sont restées debout, animées par la foi, la dignité et l'expérience d'un retour paisible sur leur terre. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de l'ensemble des acteurs engagés pour la reconquête du territoire national, cette expérience devient progressivement une réalité », a indiqué la PDS Kima.

Pour elle, la distribution de kits de production agricole au profit de 13 000 ménages retournés est bien plus qu'un appui matériel, en ce sens qu'elle représente une main tendue vers des femmes et des hommes qui aspirent à retrouver leur autonomie, nourrir leurs familles, reconstruire leur vie et redonner vie à leur terroir.

Elle a souhaité que ces actions inspirent davantage l'engagement collectif en faveur d'une résilience effective inclusive des populations. Tour à tour, le Tansoaba Salsé de Damané et le représentant des bénéficiaires, Moussa Zabré, ont tous traduit leur reconnaissance aux plus hautes autorités, aux forces combattantes et à l'ensemble des acteurs de développement pour les initiatives favorisant le relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire.