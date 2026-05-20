Burkina Faso: Matchs amicaux - Amir Abdou veut des Etalons « plus disciplinés et engagés »

Le sélectionneur des Etalons, Amir Abdou, a dévoilé, mardi 19 mai 2026 à Ouagadougou, une liste de 25 joueurs convoqués pour les matchs amicaux face à la Russie et à la Biélorussie, prévus les 5 et 9 juin prochains. Au-delà de la simple publication des noms retenus, cette conférence de presse a surtout permis au technicien burkinabè de dresser un état des lieux sans détour de la sélection nationale, entre fragilité défensive, gestion des binationaux, blessures, manque de régularité et nécessité de reconstruire un véritable état d'esprit autour du onze national.

Dans une salle marquée par quelques difficultés logistiques, Amir Abdou s'est présenté serein et lucide. Très vite, le sélectionneur a insisté sur le caractère particulier de cette fenêtre FIFA de juin, souvent délicate à gérer pour les staffs techniques. « Le mois de juin est toujours compliqué. Il y a la fatigue de fin de saison, des blessures, des joueurs en fin de contrat et d'autres qui traversent des périodes d'incertitude », a-t-il expliqué devant les journalistes. Malgré ces contraintes, le technicien comorien estime avoir constitué un groupe capable de répondre aux exigences des deux confrontations européennes.

Les Etalons affronteront d'abord la Russie à Moscou avant de rallier Minsk pour y défier la Biélorussie. Deux adversaires européens choisis avec une idée précise derrière la tête : évaluer le niveau réel du Burkina Faso face à des équipes réputées athlétiques et techniquement disciplinées. « C'est une bonne opportunité pour nous jauger. La Russie est une belle nation de football. Nous allons essayer d'être compétitifs et de faire mieux que lors des précédentes confrontations du Burkina Faso contre des équipes européennes », a soutenu Amir Abdou.

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Le sélectionneur a rappelé que le Burkina Faso reste sur plusieurs résultats peu convaincants contre des sélections européennes. D'où l'importance, selon lui, de profiter de cette tournée pour progresser mentalement et tactiquement. Au cours de son intervention, Amir Abdou n'a pas hésité à pointer certaines insuffisances persistantes dans le jeu de ses poulains. Le chantier défensif demeure, selon lui, une priorité absolue. « Nous avons encore une fragilité défensive. Avec la qualité des joueurs que nous possédons, nous devons être plus disciplinés et plus réguliers », a-t-il martelé.

Le technicien s'est notamment montré exigeant envers ses cadres évoluant dans les grands championnats européens. Il estime que plusieurs internationaux ne reproduisent pas en sélection le niveau affiché dans leurs clubs respectifs. « Il y a des joueurs qui brillent dans leurs championnats mais qui ne montrent pas le même visage en équipe nationale », a regretté le coach, insistant sur les efforts défensifs et le repli collectif. Dans son analyse, le problème dépasse le simple cadre tactique. Pour Amir Abdou, c'est surtout une question d'engagement et de mentalité.

« L'équipe nationale n'est pas un camp de vacances. Il faut de la discipline, jouer pour le maillot et se battre pour la nation », a-t-il lancé avec fermeté. Le sélectionneur souhaite ainsi bâtir un groupe plus solide et davantage impliqué dans le projet collectif. Une orientation qui devrait guider les prochains rassemblements, notamment en vue des futures échéances continentales. Hillel Konaté de retour La liste dévoilée par Amir Abdou comporte plusieurs nouveautés et retours remarqués. Parmi eux figure le gardien Hillel Konaté, auteur d'une saison convaincante en Ligue 2 française avec Troyes.

Le sélectionneur a tenu à saluer le parcours du portier burkinabè. « Hillel revient grâce à sa force mentale et à sa très bonne saison. C'est une récompense pour sa persévérance », a expliqué le coach. En défense, la convocation du joueur du Fasofoot Ligue 1, Hadalou Sagné illustre également l'ouverture envers le championnat national. Interpellé sur le faible nombre de joueurs locaux retenus, Amir Abdou a rejeté toute idée de fermeture.

« Les portes ne sont pas fermées aux joueurs du championnat national. Lorsqu'un joueur local montre de la qualité et peut apporter quelque chose à la sélection, il sera pris en compte », a-t-il affirmé. Le technicien a notamment souligné les performances du joueur lors du CHAN, compétition qu'il considère comme un véritable tremplin pour les talents africains. Comme souvent, ces derniers mois, la question des joueurs binationaux a occupé une place importante dans les échanges avec la presse. Amir Abdou multiplie en effet les démarches pour convaincre plusieurs jeunes talents évoluant en Europe de rejoindre les Etalons.

Concernant Ismaël Ganiou, actuellement avec les Espoirs français, le sélectionneur reconnaît que le joueur n'a pas encore manifesté une volonté claire de rejoindre le Burkina Faso. « Je n'ai pas senti une réelle envie de venir immédiatement avec les Etalons », a-t-il confié, tout en précisant que « la porte reste ouverte ».

Le cas du jeune Ali Zoma semble en revanche plus encourageant. Amir Abdou affirme entretenir des échanges réguliers avec le joueur depuis plusieurs mois. « Les discussions sont positives. Je ne veux pas le brusquer parce qu'un choix de sélection est une décision importante dans une carrière », a expliqué le sélectionneur. Pour lui, convaincre les binationaux passe avant tout par un travail humain et patriotique.

« Il faut leur parler du projet, du peuple et de l'importance de représenter le Burkina Faso », estime-t-il. Parmi les absents notables figure Franck Lassina Traoré. Une absence qui a suscité plusieurs interrogations compte tenu du contexte particulier du déplacement en Russie. Amir Abdou a tenu à clarifier la situation : « Ce n'est pas un choix sportif. Lassina réalise une bonne saison », a-t-il assuré. Avant de rejoindre Moscou, une partie des joueurs entamera dès les prochains jours un stage de préparation à Ouagadougou avec un important travail d'endurance. D'autres rejoindront directement le groupe en Europe après leurs compétitions en club.