Afrique: Africa Forward - Changer le nom du sommet France-Afrique peut-il changer l'image de la France sur le continent ?

analyse

Co-organisé par la France et le Kenya à Nairobi les 11 et 12 mai 2026, le sommet France-Afrique se présente comme un rendez-vous consacré aux partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. Il affiche l'ambition de renouveler les relations entre la France et les pays africains.

Cette année, le sommet Afrique-France adopte un nouveau nom : Africa Forward. Il se tient aussi dans un nouveau lieu et s'accompagne d'un nouveau récit. Ce changement traduit une volonté de renouveler la communication diplomatique française en Afrique. Mais une perception ne se transforme pas par le vocabulaire seul. Elle dépend aussi de la cohérence entre les mots, les actes et la mémoire des relations passées.

À première vue, il pourrait s'agir d'un simple changement d'appellation. Le traditionnel sommet France-Afrique, devenu Afrique-France, adopte désormais un nom anglophone : Africa Forward. Pourtant, en Sciences de l'information et de la communication (SIC), un changement de nom n'est jamais neutre. Il ne modifie pas seulement une étiquette ; il propose un nouveau cadre d'interprétation.

Le terme Forward projette une image de mouvement, d'avenir et de croissance. Il suggère que l'Afrique avance, et que la France entend s'inscrire dans cette dynamique plutôt que l'organiser depuis une position centrale.

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Mais ce rebranding peut-il réellement transformer les perceptions de la France en Afrique francophone ? Ou risque-t-il d'être perçu comme un ajustement plus sémantique que substantiel ?

En tant que chercheur en Sciences de l'information et de la communication ayant étudié les dynamiques informationnelles, les récits d'influence et les vulnérabilités numériques en Afrique et dans l'océan Indien , j'analyse ici Africa Forward comme une tentative de recadrage narratif de la relation franco-africaine, dans un contexte de concurrence accrue des récits d'influence.

Un rebranding comme mise en scène du renouvellement

L'ancien imaginaire du sommet France-Afrique reste fortement marqué par l'histoire postcoloniale. Même lorsque les formats diplomatiques ont évolué, cette appellation continue de renvoyer, dans de nombreux espaces politiques et médiatiques africains, à une relation perçue comme asymétrique entre la France et ses anciennes colonies. Elle évoque aussi la mémoire de la Françafrique, associée à des relations politiques, économiques, militaires et symboliques longtemps jugées opaques et verticales.

C'est ce cadre qu'Africa Forward cherche à déplacer. Le mot « France » disparaît du premier plan, l'Afrique est placée au centre, et le terme anglais Forward introduit une idée de projection, de modernité et d'élan collectif. Le changement ne se limite donc pas à une nouvelle appellation : il reconfigure la scène d'énonciation. L'Afrique est présentée comme sujet du mouvement, tandis que la France semble vouloir s'inscrire dans cette dynamique plutôt que l'organiser depuis une position centrale.

Dans cette perspective, Africa Forward peut être analysé comme une mise en scène diplomatique du renouvellement. Le sommet ne se contente pas d'annoncer une nouvelle relation ; il cherche à la rendre visible. Le nom anglais, le choix de Nairobi, la valorisation de l'innovation, de la jeunesse, des diasporas, des entrepreneurs et des investisseurs composent une scénographie précise d'une Afrique en mouvement, à laquelle la France entend désormais s'associer.

Organiser ce sommet au Kenya, pays anglophone et extérieur à l'ancien espace colonial français, permet de rompre symboliquement avec le tête-à-tête entre la France et l'Afrique francophone. Cette géographie du sommet constitue déjà un message. La France cherche à ne plus être perçue seulement comme une puissance liée à son passé colonial, mais comme un partenaire parmi d'autres dans une Afrique continentale, multipolaire et tournée vers les marchés mondiaux.

Le rebranding comme opération de recadrage narratif

D'après les sciences de l'information et de la communication, Africa Forward peut être analysé comme une opération de recadrage narratif. Il ne s'agit pas seulement de changer le nom d'un sommet, mais de modifier le cadre dans lequel la relation franco-africaine doit être comprise.

Ce rebranding opère trois déplacements. Le premier est temporel : le terme Forward substitue à la mémoire du passé un imaginaire d'avenir, d'innovation et de croissance. Le deuxième est symbolique : l'Afrique est placée au centre du nom et devient, au moins dans le discours, le sujet principal du mouvement. Le troisième est économique : la relation est moins formulée dans le registre de l'aide que dans celui du partenariat, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du financement privé.

Ce glissement permet à la France de s'adresser à de nouveaux publics : entrepreneurs, investisseurs, diasporas, jeunes leaders, acteurs culturels et sociétés civiles. La relation n'est donc plus seulement diplomatique. Elle devient aussi communicationnelle, économique, culturelle et aussi générationnelle.

Mais ce recadrage intervient dans un contexte de fragilisation de l'image française en Afrique, marqué par les critiques contre la présence militaire française, les retraits du Sahel, les recompositions géopolitiques et la montée de discours souverainistes. Africa Forward peut être ainsi interprété comme une tentative de réparation réputationnelle en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'innovation ou d'investissement, mais aussi de reconstruire une légitimité.

C'est ici que la communication institutionnelle rencontre sa limite. Un nouveau récit peut proposer une image renouvelée, mais sa crédibilité dépend de la cohérence entre les énoncés affichés et les pratiques effectivement observables.

Les perceptions ne changent pas par décret

Un rebranding ne produit pas mécaniquement l'adhésion. Il propose un cadre, mais sa réception dépend de la crédibilité de l'émetteur, de la cohérence entre les mots et les actes, de la mémoire collective, des expériences vécues et des récits concurrents.

Africa Forward peut ainsi être reçu de deux manières. Il peut apparaître comme le signe d'un renouvellement réel si le sommet débouche sur des engagements concrets, co-construits et visibles pour les acteurs africains. Mais il peut aussi être perçu comme une opération essentiellement sémantique si les pratiques restent jugées verticales, asymétriques ou guidées d'abord par les intérêts français.

Ce changement de nom s'inscrit donc dans une bataille plus large des récits d'influence en Afrique. La France n'est plus seule à produire un récit sur l'Afrique. Le continent est désormais traversé par une concurrence accrue entre puissances extérieures -- Chine, Russie, Turquie, pays du Golfe, Inde, États-Unis -- tandis que les acteurs africains, les médias locaux et les plateformes numériques contribuent eux aussi à produire des récits de souveraineté, d'émergence et de puissance.

Dans ce contexte, la communication diplomatique française ne peut plus fonctionner comme un récit dominant. Elle devient un récit parmi d'autres, exposé à la comparaison, à la critique et à la contestation. L'enjeu d'Africa Forward n'est donc pas seulement diplomatique. Il est informationnel. Il concerne la capacité de la France à produire un récit crédible dans un espace africain attentif aux signes de respect, de réciprocité et de souveraineté.

Changer de nom ne suffit pas

Le rebranding d'un sommet peut être utile. Il peut marquer une rupture, ouvrir une nouvelle séquence et donner un signal politique. À cet égard, Africa Forward est plus qu'un simple changement de façade . Il traduit la volonté de sortir d'un imaginaire usé et d'inscrire la France dans une Afrique pensée comme partenaire, marché, puissance démographique et acteur géopolitique.

Mais ce changement restera fragile s'il n'est pas accompagné d'une transformation des pratiques. Pour être crédible, Africa Forward devra démontrer que l'Afrique n'est pas seulement placée au début du nom, mais aussi au centre du processus décisionnel. Il devra montrer que la jeunesse, les entrepreneurs, les sociétés civiles et les diasporas ne sont pas seulement convoqués comme symboles de modernité, mais reconnus comme acteurs réels de la relation.

L'enjeu ne se limitera donc pas à la visibilité médiatique du sommet de Nairobi. Il se mesurera dans la durée à travers le suivi des engagements, l'équilibre des partenariats, l'écoute des perceptions africaines et la capacité de la France à inscrire son action dans un récit partagé.

Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel