Afrique: Coopération - L'Ambassadeur de Chine au Gabon salue l'excellence des relations sino-africaines

L'Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, a réaffirmé la solidité des liens historiques entre Pékin et le continent africain, à l'issue d'une rencontre diplomatique clé axée sur le renforcement des partenariats stratégiques régionaux.

Le diplomate chinois s'est entretenu avec l'Ambassadeur Alhaji Sarjoh Bah, Représentant permanent de l'Union africaine en Chine, accompagné de M. Brice Wilfried Bicaba, directeur régional d'Africa CDC. Les discussions ont mis en avant sept décennies de coopération bilatérale.

Les échanges ont principalement porté sur la consolidation de la « communauté d'avenir partagé Chine-Afrique ». Les parties ont réitéré leur engagement à intensifier les investissements et la coopération sanitaire pour faire face aux défis contemporains.

Cette audience officielle marque une volonté commune de dynamiser les échanges à tous les niveaux, positionnant le Gabon comme un carrefour de dialogue pour le bénéfice mutuel des peuples chinois et africains.