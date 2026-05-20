Afrique Centrale: Le Président de la République reçoit le Professeur Denis Mukwege à l'issue d'une formation destinée aux médecins militaires gabonais

Le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce mardi au Palais Rénovation le Professeur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, au terme de la session de formation qu'il a animée au profit des officiers de santé et médecins militaires gabonais.

Organisée à l'École d'Application du Service de Santé Militaire de Libreville, cette formation a permis de renforcer les capacités des professionnels de santé gabonais dans la prise en charge médicale, psychologique et humaine des femmes et des enfants victimes de violences en période de conflit.

À travers le partage de son expérience acquise auprès des victimes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo, le Professeur Denis Mukwege a transmis une expertise reconnue à l'échelle internationale, fondée sur la protection des populations vulnérables, la dignité humaine et la lutte contre l'impunité.

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Les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre constituent une grave violation des droits humains condamnée par la communauté internationale, notamment à travers les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Face à ce fléau, la sensibilisation, l'accompagnement social, l'accès aux soins et le renforcement des mécanismes de protection demeurent des priorités majeures.

À l'issue de cette rencontre, le Prix Nobel de la Paix a salué l'engagement des autorités gabonaises en faveur du renforcement des compétences médicales locales et a encouragé le Gabon à se positionner comme un acteur de référence sur le continent dans les domaines de la santé humanitaire et de la prise en charge des victimes de violences.

En accueillant cette initiative et en recevant le Prix Nobel de la Paix, le président de la République réaffirme la volonté du Gabon de contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix, de la protection des populations civiles et du renforcement des systèmes de santé.

Une démarche qui illustre l'ambition de faire du Gabon un pôle d'excellence médicale et humanitaire en Afrique Centrale, au service de la stabilité, de la solidarité et du bien-être des populations.