Afrique: Le Gabon engagé dans la lutte contre le cancer au Commonwealth

Ce samedi 16 mai 2026, le Gabon marque sa présence sur la scène sanitaire internationale à travers la participation du ministre de la Santé, le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, au premier Forum de coordination sanitaire du Commonwealth (CHCF), organisé à Genève en prélude à la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé.

Cette rencontre de haut niveau réunit les ministres de la Santé, les hauts responsables gouvernementaux, les médecin-chefs ainsi que plusieurs partenaires stratégiques issus des 56 États membres du Commonwealth autour d'un objectif commun : définir une feuille de route ambitieuse pour renforcer la lutte contre le cancer dans l'espace Commonwealth.

Placée sous le thème « Façonner l'avenir du cancer à travers le Commonwealth », cette grande messe sanitaire internationale constitue une plateforme stratégique d'échanges et de concertation sur les défis liés aux maladies non transmissibles, notamment le cancer, devenu un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale.

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La participation du Gabon à ce forum traduit la volonté des plus hautes autorités gabonaises de renforcer la coopération internationale en matière de santé et d'accélérer les réformes visant à améliorer l'accès aux soins, au diagnostic précoce et aux traitements des cancers. À travers le Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, le Gabon entend ainsi faire entendre sa voix dans les discussions portant sur les politiques sanitaires innovantes et les stratégies de prise en charge des pathologies cancéreuses.

Organisé par le Secrétariat du Commonwealth et présidé par le gouvernement du Guyana, le CHCF intervient dans un contexte marqué par les conclusions du rapport de la Commission Lancet Oncology sur le cancer dans le Commonwealth, lesquelles appellent à une action concertée des États membres pour répondre efficacement à la progression des cancers.

Le forum vise notamment à structurer l'agenda de lutte contre le cancer pour les années à venir, à renforcer la coordination entre les pays membres et à favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la santé publique.

En prenant part à cette rencontre internationale majeure, le Gabon réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés de la communauté internationale pour bâtir des systèmes de santé plus résilients, inclusifs et capables de répondre durablement aux défis sanitaires contemporains.

La participation du ministre gabonais de la Santé à cette rencontre s'inscrit également dans la dynamique des préparatifs de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé, dont les travaux porteront notamment sur les maladies non transmissibles, la couverture sanitaire universelle, la vaccination et l'économie de la santé pour tous.