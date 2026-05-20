Gabon: Le pays, un modèle de riposte a la Mpox salué à l'international

20 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par MS

À travers ce documentaire réalisé avec l'appui du partenaire Alliance-Resolve to save lives, découvrez comment trois pays, dont le Gabon, ont réussi à maîtriser des épidémies grâce à l'approche 7-1-7 (7 jours pour détecter - 1 jour pour notifier - 7 jours pour riposter).

Ce film immersif met en lumière l'expérience gabonaise dans la gestion de l'épidémie de Mpox, portée par une coordination rigoureuse et multisectorielle de l'ensemble des piliers de la riposte : surveillance épidémiologique, laboratoire, prise en charge des patients, communication sur les risques et engagement communautaire, prévention et contrôle des infections (PCI/WASH), entre autres.

Une reconnaissance internationale qui illustre l'engagement du Gabon à renforcer durablement sa sécurité sanitaire et sa capacité de réponse face aux urgences de santé publique.

Ce documentaire a été projeté lors du petit-déjeuner de lancement de l'événement « Epidemics That Didn't Happen », organisé à Genève en marge de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, en présence de Madame le Ministre de la Santé, le Pr Elsa Joséphine Nkana Ayo épouse Bivigou.

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