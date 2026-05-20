Afrique: Beach Soccer - Le pays désigné pays hôte de la CAN 2026

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football a officiellement désigné le Sénégal comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2026. Cinq ans après la dernière édition à domicile, le Sénégal accueillera la prochaine CAN de Beach Soccer.

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement désigné le Sénégal en tant qu'hôte de la prochaine CAN de Beach Soccer. À travers un communiqué publié sur son site officiel, l'instance dirigeante a acté le retour de la compétition à Dakar. En 2021, le pays avait pour la première fois organisé une édition et l'avait remportée face au Mozambique (4-1 en finale).

« La Confédération Africaine de Football a annoncé que le Sénégal accueillera la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer de la Caf 2026, à la suite de l'approbation du Comité Exécutif de la Caf », souligne le communiqué. Les Lions de la plage dominent largement dans cette discipline et alignent un palmarès exceptionnel. Avec ses cinq sacres continentaux consécutifs, sur les 8 étoiles, le Sénégal reste aujourd'hui la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations de Beach Soccer. Cette suprématie s'est encore confirmée lors de la dernière édition disputée en Égypte en 2024.

Le prochain rendez-vous continental réunira huit sélections africaines qui tenteront également de décrocher leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA prévue en 2027. En attendant, le Sénégal a déjà affiché son ambition de déposer un dossier de candidature pour l'organisation de la CAN en 2032, soit 40 ans après la dernière édition en 1992.

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« Le Sénégal prépare effectivement son dossier de candidature afin de pouvoir abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2032 », avait déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.