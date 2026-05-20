Nigeria: Inquiétude pour les enseignants et les élèves enlevés dans l'État d'Oyo

Abuja — « Priez pour la libération des personnes enlevées dans les écoles d'Ogbomoso », a demandé aux fidèles Mgr Emmanuel Adetoyese Badejo, Évêque d'Oyo, dans l'État du même nom situé au sud-ouest du Nigeria, à la frontière avec le Bénin

« À la lumière du récent enlèvement d'enseignants et d'élèves dans les écoles d'Ogbomoso, je demande instamment de prier pour la libération des otages lors de chaque messe ainsi que lors de chaque séance de prière d'intercession, y compris la neuvaine au Saint-Esprit », a invité Mgr Badejo. « Je demande également de prier avec ferveur pour notre gouvernement, afin que Dieu accorde à nos dirigeants la sagesse, la perspicacité et le courage nécessaires pour agir avec rapidité et détermination afin de protéger notre peuple », conclut l'Évêque.

Le 15 mai, un commando d'hommes armés à moto a attaqué plusieurs écoles dans la zone d'Ahoro-Esinele, dans le district d'Oriire, près d'Ogbomoso. Parmi les établissements scolaires pris pour cible figurent la Baptist Nursery and Primary School de Yawota, la Community Grammar School d'Esiele et la LA Primary School d'Ogbomoso.

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Selon la police nigériane, deux personnes ont été tuées lors de l'attaque et au moins 45 élèves, un directeur et sept enseignants ont été enlevés. Dimanche 17 mai, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant le directeur et une enseignante implorant les gouvernements fédéraux et de l'État d'intervenir pour obtenir leur libération. Selon le gouverneur de l'État d'Oyo, un professeur de mathématiques a été tué alors qu'il était encore aux mains de ses ravisseurs. Le gouverneur a également confirmé que les forces de l'ordre avaient arrêté six personnes dans les communautés visées pour complicité présumée avec les ravisseurs, ainsi que trois autres « personnes d'intérêt ».

Selon le gouverneur, la pression croissante exercée sur les groupes djihadistes du nord-est a poussé ces derniers à se déplacer vers d'autres régions, notamment le sud-ouest. La pression exercée par les groupes djihadistes d'origine nigériane s'intensifie également au Bénin voisin, à tel point que des unités de l'armée nigériane ont été envoyées dans ce pays pour aider les forces de sécurité locales à contenir la menace.

Le 19 mai, les enseignants ont organisé des manifestations à Ogbomoso, bloquant les activités scolaires et réclamant des mesures urgentes pour garantir une plus grande sécurité dans les écoles.