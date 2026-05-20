Ile Maurice: 4 174 cas recensés en une semaine

Les infections respiratoires connaissent une augmentation à Maurice avec 4 174 cas enregistrés entre les 11 et 17 mai, contre 3 741 cas durant la semaine précédente. Cette hausse inquiète les autorités sanitaires alors que de nombreuses personnes présentent des symptômes de grippe, notamment de la fièvre, des courbatures et de la fatigue.

Selon le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé publique, les autorités encouragent fortement la population à se faire vacciner contre la grippe, surtout à l'approche de l'hiver. Le vaccin est actuellement disponible dans les cinq hôpitaux régionaux, de 9 heures à 15 heures en semaine et de 9 heures à 11 heures les samedis. Depuis le lancement de la campagne de vaccination par le ministère de la Santé, environ 14 000 personnes ont déjà reçu leur vaccin.

Les autorités rappellent également l'importance des gestes barrières afin de limiter la propagation des infections respiratoires. La population est invitée à porter un masque dans les lieux fréquentés, à se laver régulièrement les mains, à bien se couvrir durant cette période hivernale et à rester à la maison en cas de maladie.

Quid du chikungunya, de la leptospirose, de la mpox et de la dengue ?

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Parallèlement, le chikungunya reste sous surveillance avec 110 cas actifs actuellement recensés. Depuis le début de l'année, 3 478 cas ont été enregistrés à travers le pays. Les autorités sanitaires poursuivent les opérations de contrôle et de prévention afin de limiter la propagation du virus. À Rodrigues, 11 cas de chikungunya ont également été recensés jusqu'ici. Concernant la mpox et la dengue, aucun cas actif n'est actuellement recensé, selon les autorités sanitaires.

Quant à la leptospirose, elle demeure également sous étroite surveillance. À ce jour, 23 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année, dont six décès. Deux cas actifs sont actuellement recensés. Le premier concerne un homme de 48 ans habitant Flacq, admis à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, tandis que le second, un homme de 58 ans résidant à Candos, est hospitalisé à l'hôpital Victoria, Candos. Leur état de santé est jugé stable. Les autorités sanitaires appellent la population à rester vigilante et à continuer de respecter les mesures de prévention afin de limiter les risques de contamination et la propagation des maladies saisonnières.