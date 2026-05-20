Ile Maurice: La demande de remise en liberté d'Ally Royals renvoyée

20 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Ally Moortooza Boolaky, plus connu sous le nom d'Ally Royals, a de nouveau comparu devant le tribunal de Flacq, hier après-midi, dans le cadre de sa demande de remise en liberté sous caution. L'audience consacrée à l'examen de sa motion n'a pas abouti. L'affaire a ainsi été renvoyée.

Ally Royals devra comparaître à nouveau devant la justice le vendredi 22 mai à 13 heures. Il fait face à deux accusations de corruption et de trafic d'influence. Cette prochaine étape permettra aux représentants de la Financial Crimes Commission (FCC) ainsi qu'à la défense de faire le point sur l'évolution de l'enquête. Sa demande formelle de remise en liberté sous caution sera, elle, entendue le 27 mai. Ally Royals est représenté par les avocats de Collendavelloo Chambers.

Âgé de 23 ans et résidant à Medine, Camp-de-Masque, Ally Moortooza Boolaky fait l'objet d'une enquête de la FCC. Il est provisoirement soupçonné d'avoir, en juillet 2023, encaissé une somme d'argent provenant d'un individu à qui il aurait promis d'intervenir afin de faciliter l'obtention d'un avantage auprès d'unorganisme public, en violation des dispositions de la Prevention of Corruption Act.

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