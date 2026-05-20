Ile Maurice: Un élève de Grade 13 placé en détention

L'enquête sur la mort de William Villars, 20 ans, retrouvé sans vie lundi dans un terrain broussailleux situé à Suroop Lane, Vacoas, connaît de nouveaux développements. Un élève de 18 ans a été placé en détention dans le cadre de cette affaire.

Lundi matin, des éléments de la Criminal Investigation Division (CID), sous la supervision de plusieurs hauts gradés, notamment l e surintendant Bhaugeerutty, l'assistant surintendant Curriman ainsi que le Detective Chief Inspector Nundoo, se sont rendus sur les lieux après la découverte du corps du jeune homme. Des unités de la Divisional Supporting Unit, de l'Emergency Response Service ainsi que des officiers de la Scene of Crime Office (SOCO) ont également été mobilisés.

Le corps de William Villars, maçon et habitant de Résidence Mangalkhan, Floréal, a été retrouvé dans un terrain envahi par les broussailles. Le médecin du SAMU a constaté le décès sur place avant que le corps ne soit transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, aux fins d'autopsie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les informations recueillies le jeune homme aurait pénétré dans la maison d'Axel Kenny Catherine, un élève de Grade 13 âgé de 18 ans et fréquentant un collège des PlainesWilhems. L'adolescent se trouvait chez lui et révisait pour ses examens du Higher School Certificate lorsque les faits se seraient produits.

Toujours selon les premiers éléments de l'enquête, William Villars aurait tenté de prendre la fuite et serait tombé lors d'une altercation alors qu'il essayait d'escalader un mur. Les circonstances exactes du drame ne sont toutefois pas encore établies. Conduit dans les locaux de la CID de Vacoas pour être interrogé, l'élève a nié toute implication. Il n'a pas encore livré sa version officielle des faits aux enquêteurs, préférant faire sa déposition en présence de son homme de loi, Me Kavi Verriah.

Il a été placé au centre de détention de Vacoas et a comparu devant le tribunal de Curepipe hier. La police a objecté à sa remise en liberté et il a été reconduit en cellule. L'autopsie, pratiquée lundi après-midi par le Dr Maxwell Monvoisin, Police Medical Officer, en présence de plusieurs officiers de police et d'éléments de la SOCO, a attribué à une «compression of neck». Le corps a ensuite été remis à la famille pour les funérailles.

Dans la nuit de lundi à mardi, la tension est montée d'un cran dans la localité lorsque des proches de William Villars se sont rendus au domicile du suspect. La police a dû intervenir rapidement afin de calmer la situation et d'éviter tout débordement. Une présence policière a été maintenue dans la région alors que l'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.