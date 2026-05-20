Ile Maurice: Fin de cavale pour un jeune de 25 ans

L'enquête menée par la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge au sujet d'un vol avec violence commis au préjudice d'une habitante de la localité a connu une avancée avec l'arrestation d'un suspect âgé de 25 ans.

Les faits remontent à la nuit du 27 mars. L'habitante de Terre-Rouge, âgée de 48 ans, était seule à son domicile, aux alentours de 22 h 30. Alors qu'elle dormait, elle a été réveillée par des coups frappés à sa porte. Peu après, elle a entendu la voix d'un homme lui demandant de l'eau, prétextant qu'il se sentait faible et malade. Pensant avoir affaire à une personne en détresse, la quadragénaire a ouvert et laissé entrer l'individu dans la cuisine.

Alors qu'elle se dirigeait vers le robinet pour lui servir de l'eau, l'homme l'aurait violemment poussée, la faisant chuter sur un canapé. Le suspect aurait ensuite saisi le sac à main qui se trouvait à proximité avant de prendre la fuite. La victime affirme avoir enten- du le suspect s'adresser à une autre personne, avant de percevoir le bruit d'une motocyclette quittant rapidement les lieux.

Un butin de Rs 143 000

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Le sac volé contenait Rs 53 000 en espèces, plusieurs bijoux en or - dont une chaîne, un bracelet gravé à son nom, des bagues et des boucles d'oreilles - ainsi que divers documents personnels et cartes bancaires. Le préjudice total est estimé à environ Rs 143 000. Bien qu'elle ait souffert de douleurs au bras gauche à la suite de l'agression, la victime avait refusé un examen médical. Elle avait toutefois indiqué aux enquêteurs qu'elle serait en mesure d'identifier son agresseur.

Après plusieurs semaines d'enquête menées par les limiers de la CID de Terre-Rouge, un habitant du Nord âgé de 25 ans a été arrêté ce lundi. Lors de son interrogatoire, le suspect a admis son implication. Il a également déclaré avoir été agressé par des membres du public avant son arrestation et a sollicité une assistance médicale. Présentant plusieurs blessures, il a été il a été admis à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, sous surveillance policière. L'enquête se poursuit.