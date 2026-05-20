Ile Maurice: La défense s'oppose à la production des enregistrements de vidéosurveillance en cour

L'affaire de vol à l'étalage impliquant l'ancienne ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, a été appelée hier devant la cour de district de Pamplemousses. La défense, représentée par Me Ivan Collendavelloo, a formulé des objections à la production de deux éléments de preuve : les enregistrements des caméras de surveillance de l'hypermarché Carrefour de Riche-Terre et le rapport établi par le constable Beg de l'unité technique de la police.

Ces pièces font partie des éléments invoqués par l'accusation. Selon celle-ci, la vidéosurveillance montrerait l'intéressée en train de ranger dans son sac des produits cosmétiques - deux tubes de mascaras Maybelline et un rouge à lèvres Rimmel - d'une valeur totale de Rs 2 140, sans passage en caisse, le 19 septembre 2025. Le Principal State Counsel, Me Kevin Moorghen, a contesté les objections de la défense. Les débats sur l'admissibilité de ces éléments de preuve ont été fixés au 11 août devant la magistrate Bheema Bhoyroo.

Kalpana Koonjoo-Shah fait l'objet d'une accusation provisoire de vol depuis sa première comparution en septembre 2025.