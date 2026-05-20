Ile Maurice: Le pouvoir invisible des «guidelines»

Dans une démocratie, le danger n'arrive pas toujours en uniforme, bottes aux pieds. Il arrive avec des manuels, des matrices de conformité, des indicateurs de performance et le vocabulaire rassurant des «bonnes pratiques».

Les nouvelles «Guidelines on the Preparation and Implementation of Standard Operating Procedures Manuals by Public Bodies» de la Financial Crimes Commission (FCC) ont sans doute été rédigées avec une intention légitime : réduire les vulnérabilités, standardiser les procédures, limiter la discrétion administrative et renforcer l'accountability. Peu contesteraient la nécessité d'une meilleure gouvernance dans les marchés publics, les licences, les paiements ou la gestion des contrats. Maurice a payé trop cher l'opacité des systèmes et l'arbitraire des décisions.

Mais une démocratie ne se résume pas à l'efficacité administrative. Elle repose aussi sur une chose plus fragile : la conscience, par chaque institution, des frontières qu'elle ne doit pas franchir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et c'est précisément là que le malaise commence. Dans la section 1.2 des directives de la FCC, se cache une disposition apparemment technique, mais politiquement lourde : les obligations de conformité s'appliquent également aux «organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires», ainsi qu'aux commissions constitutionnelles. Ajoutez à cela l'article 141(5) de la FCC Act, qui prévoit des sanctions financières contre toute personne refusant d'adopter ou d'appliquer les directives émises par la Commission, et le problème cesse d'être bureaucratique pour devenir institutionnel.

Le véritable débat n'est pas de savoir si les tribunaux doivent disposer de procédures écrites. Évidemment qu'ils doivent en avoir. La justice fonctionne déjà à travers des règles, des traditions et des garde-fous rigoureusement codifiés. La question est ailleurs : une institution évoluant dans l'orbite de l'exécutif peut-elle donner l'impression d'exercer une forme d'autorité normative ou de supervision indirecte sur des institutions dont la légitimité dépend précisément de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique ?

Cette question est fondamentale. Car les démocraties modernes meurent rarement par des coups d'État spectaculaires. Elles s'érodent plus discrètement, par glissements successifs. Par l'installation progressive d'une culture administrative qui finit par considérer toute autonomie institutionnelle comme une anomalie à encadrer.

Le document de la FCC invoque sans cesse la transparence, la conformité, le contrôle, la gestion des risques et l'harmonisation des procédures. Rien de cela n'est illégitime. Mais une démocratie constitutionnelle exige davantage qu'une simple cohérence managériale. Elle exige le respect de frontières invisibles, parfois inefficaces sur le plan bureaucratique, mais essentielles à l'équilibre des pouvoirs.

Un juge n'est pas un compliance officer. Un tribunal n'est pas un département administratif. La justice ne peut être réduite à une chaîne de validation procédurale. Cette distinction peut sembler théorique. Elle est en réalité civilisationnelle.

Partout dans le monde, les États modernes glissent vers une culture technocratique de la conformité : multiplication des procédures, obsession des audits, traçabilité permanente, standardisation des comportements institutionnels. Ce mouvement naît souvent d'une ambition sincère de lutter contre la corruption. Mais il porte aussi un paradoxe redoutable : des institutions créées pour protéger la démocratie peuvent, progressivement, concentrer un pouvoir procédural qui finit par déséquilibrer cette même démocratie.

Maurice doit faire attention à ne pas confondre rationalité administrative et sagesse constitutionnelle. Le malaise qui traverse aujourd'hui certaines sphères judiciaires ne vient pas nécessairement d'une volonté explicite d'ingérence de la FCC. Il vient de la psychologie institutionnelle. Lorsqu'une commission disposant de pouvoirs d'enquête, de recommandations et de sanctions commence à étendre son univers normatif vers des institutions judiciaires ou quasi judiciaires, les perceptions deviennent aussi importantes que les textes eux-mêmes.

Or, dans une démocratie, la confiance repose aussi sur les perceptions. La FCC aurait pu désamorcer cette controverse. Elle aurait pu rappeler explicitement que l'indépendance judiciaire demeure intouchable et constitutionnellement supérieure à toute logique d'harmonisation administrative. Elle aurait pu consulter le Bar Council, d'anciens juges, des constitutionnalistes et le Parlement avant de publier des directives touchant des organismes exerçant des fonctions juridictionnelles. Le gouvernement lui-même a raté l'occasion de définir clairement les frontières entre réforme de gouvernance et autonomie constitutionnelle.

À la place, Maurice se retrouve confrontée à une question plus vaste, et longtemps évitée : qui contrôle les gardiens ? Depuis des années, les commissions indépendantes se multiplient - souvent pour de bonnes raisons liées à la transparence, à la lutte contre la corruption et aux exigences internationales. Mais le pays n'a jamais véritablement débattu du pouvoir politique cumulatif que ces organismes non élus exercent désormais sur la vie nationale.

Ce débat survient à un moment délicat. Investisseurs, diplomates et citoyens observent attentivement la crédibilité des institutions mauriciennes. Or, la confiance institutionnelle ne se construit pas uniquement à travers des rankings internationaux ou des manuels de procédures. Elle dépend aussi de la capacité des institutions à préserver leur légitimité propre, leur autonomie fonctionnelle et le respect mutuel de leurs sphères respectives.

Mal gérée, cette affaire pourrait fragiliser les deux camps à la fois : une FCC perçue comme administrativement expansionniste, et une justice perçue comme institutionnellement vulnérable. Le danger le plus profond reste cependant ailleurs. Maurice risque progressivement de devenir une République gouvernée moins par une culture constitutionnelle que par une culture de conformité. Une République où l'on cesse de se demander «est-ce constitutionnellement juste ?» pour ne plus poser qu'une seule question : «Est-ce conforme à la procédure ?» Or, ces deux choses ne sont pas équivalentes.