Afrique: Festival de Cannes 2026 - Une présence africaine remarquée entre cinéma et élégance

Le 79e Festival de Cannes s’est ouvert le 12 mai 2026 et se poursuivra jusqu’au 23 mai. Cette édition met en lumière plusieurs œuvres portées par des cinéastes africains, notamment dans la section Un Certain Regard, bien qu’aucun film africain ne figure cette année dans la compétition officielle pour la Palme d’or.

Parmi les productions sélectionnées figure Ben’Imana, premier long métrage de Marie-Clémentine Dusabejambo. Le film marque une étape importante dans l’histoire du cinéma rwandais, puisqu’il s’agit de la première œuvre réalisée par une cinéaste rwandaise retenue dans la sélection officielle du festival.

Autre film remarqué, Congo Boy, du réalisateur Rafiki Fariala, plonge le spectateur dans un récit ancré à Bangui. De son côté, La Más Dulce, signé par la réalisatrice franco-marocaine Laïla Marrakchi, retrace le parcours de deux jeunes Marocaines parties travailler dans les serres de fraises de Huelva, dans le sud de l’Espagne.

Au-delà des projections cinématographiques, le Festival de Cannes demeure un rendez-vous incontournable de la mode et de la représentation culturelle internationale. La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck s’est notamment distinguée lors de son passage sur le tapis rouge. Drapée dans une robe dorée, l’artiste a attiré l’attention des photographes et du public, incarnant l’élégance sénégalaise et mettant en valeur le patrimoine culturel africain sur la scène internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L’actrice franco-malienne Eye Haïdara figure également parmi les personnalités mises à l’honneur cette année. Elle a été choisie comme maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, devenant ainsi la première comédienne noire à présenter la prestigieuse cérémonie d’ouverture du plus grand rendez-vous mondial du cinéma.

À ce titre, elle a officiellement ouvert l’événement le 12 mai et reviendra sur scène le 23 mai pour annoncer le palmarès.

Cette nomination marque une étape importante dans la carrière d’Eye Haïdara et renforce davantage sa visibilité sur la scène cinématographique internationale.

En marge du festival, le gala Women in Cinema, organisé par Red Sea Film Foundation, a distingué plusieurs figures africaines du cinéma pour leur contribution à l’industrie audiovisuelle. Parmi les personnalités honorées figurent Laïla Marrakchi, réalisatrice marocaine, Geneviève Nnaji, actrice et productrice nigériane, ainsi que Marie-Clémentine Dusabejambo, réalisatrice rwandaise.

Ces personnalités ont partagé ce moment avec plusieurs vedettes internationales et ont exprimé leur fierté ainsi que leur émotion. Geneviève Nnaji s’est notamment réjouie de cette distinction et a affirmé son souhait de revenir un jour à Cannes avec un nouveau film.

Le gala a également réuni plusieurs figures du cinéma international, parmi lesquelles les membres du jury Demi Moore et Chloé Zhao, ainsi que les acteurs Rami Malek et Alicia Vikander. L’événement a ainsi mis en lumière la place grandissante des femmes africaines dans le paysage cinématographique mondial.